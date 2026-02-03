Επιχείρηση «σκούπα» για να εντοπιστούν και να κλείσουν όλα τα παράνομα τζαμιά στην Αθήνα προανήγγειλε ο Πλεύρης
Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού, όσοι εμπλέκονται σε αυτά θα απελαύνονται, είπε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Επιχείρηση «σκούπα» για τον εντοπισμό και την σφράγιση όλων των παράνομων τζαμιών του Δήμου Αθηναίων με παράλληλη απέλαση των αλλοδαπών που τα λειτουργούν προανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας πως «όσοι δεν τηρούν την ελληνική νομοθεσία αυτομάτως θα απελαύνονται».
Παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση ανάκλησης της νόμιμης άδειας διαμονής Μπαγκλαντεσιανού επειδή λειτουργούσε παρανόμως λατρευτικό χώρο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου του Δήμου Αθηναίων.
«Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού. Σε όλα τα παράνομα τζάμια με παράλληλη ανάκληση των νόμιμων εγγράφων όσων τα λειτουργούν. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα σφραγίζονται τα παράνομα τζαμιά και θα απελαύνονται όσοι εμπλέκονται» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
