Επιχείρηση «σκούπα» για να εντοπιστούν και να κλείσουν όλα τα παράνομα τζαμιά στην Αθήνα προανήγγειλε ο Πλεύρης

Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού, όσοι εμπλέκονται σε αυτά θα απελαύνονται, είπε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου