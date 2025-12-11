Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν δεσμεύτηκαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών

Για πολύ καλή συνάντηση μετά από πολύ καιρό έκανε λόγο ο Κύπριος πρόεδρος, σε σχετικό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι «πραγματικός στόχος» παραμένει η συνολική επίλυση του Κυπριακού στη βάση της πολιτικής ισότητας





Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν του ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να εργαστούν για «απτά αποτελέσματα» προς όφελος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και να συμβάλουν στην επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε διευρυμένη μορφή.



Στόχος η λύση με πολιτική ισότητα Κεντρικό σημείο του ανακοινωθέντος είναι η επαναβεβαίωση ότι ο «πραγματικός στόχος» παραμένει η συνολική επίλυση του Κυπριακού στη βάση της πολιτικής ισότητας, όπως αυτή περιγράφεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, συμφώνησαν ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, αλλά δεν αποτελούν υποκατάστατο της ίδιας της λύσης.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται τόσο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων όσο και της καθημερινότητας, με στόχο να διαμορφωθούν συνθήκες που



ΜΟΕ και ενίσχυση προσωπικού στα οδοφράγματα Ειδική αναφορά γίνεται στον απολογισμό των ήδη συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και στη συζήτηση νέων ιδεών. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συγκεκριμένων συμφωνιών το συντομότερο δυνατόν, με έμφαση: Στο άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης από και προς τα κατεχόμενα, στο ζήτημα του χαλλουμιού, στην κατασκευή αγωγών από τη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στο κατεχόμενο χωριό Μια Μηλιά.







«Μακριά η πολιτική από τους αγνοούμενους» Πριν από την τριμερή συναντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποίησαν κοινή επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ). Στο ανακοινωθέν σημειώνεται η «μεγάλη εκτίμηση» που εξέφρασαν οι δύο ηγέτες για το ανθρωπιστικό έργο της Επιτροπής, από τα μέλη της μέχρι το προσωπικό του εργαστηρίου και τους δωρητές.



Οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη το έργο της ΔΕΑ να συνεχιστεί χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και κάλεσαν «όλους» να απέχουν από την πολιτικοποίηση της διαδικασίας. Ταυτόχρονα απηύθυναν έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες για πιθανούς χώρους ταφής να τις δώσει στη ΔΕΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η αρχή της εμπιστευτικότητας θα τηρηθεί αυστηρά.

Προς διευρυμένη άτυπη συνάντηση υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ Στο ανακοινωθέν υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση σε ευρύτερη μορφή, η οποία θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μέχρι τότε, όπως αναφέρεται, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται στην Κύπρο «για να παράγουν απτά αποτελέσματα» και να διασφαλίσουν ότι η επόμενη συνάντηση θα έχει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις επιτυχίας.



Για να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την προθυμία τους να συναντώνται όσο συχνά χρειαστεί, ενώ έδωσαν οδηγίες στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις τακτικές συναντήσεις και τη συνεργασία τους στο τεχνικό επίπεδο.

Η σημερινή τριμερής αφήνει ένα πλαίσιο συμφωνίας σε βασικές αρχές και κάποια συγκεκριμένα βήματα στο πεδίο των ΜΟΕ. Το αν αυτό το πλαίσιο θα εξελιχθεί σε πραγματική δυναμική για επανέναρξη συνομιλιών, θα κριθεί στους επόμενους μήνες, όταν από τις καλές διατυπώσεις θα χρειαστεί να περάσουμε σε δύσκολες αποφάσεις.



«Πολύ καλή συνάντηση μετά από πολύ καιρό» Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για «πολύ καλή συνάντηση μετά από πολύ καιρό», υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά από το 2020, κοινό ανακοινωθέν μετά από συνάντηση των δύο ηγετών παραπέμπει ρητά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) και στην πολιτική ισότητα, όπως αυτά την περιγράφουν.



Ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι το πρώτο μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε σε ουσιαστική συζήτηση για τον πυρήνα του Κυπριακού και ότι ακριβώς αυτό αντανακλάται στο κοινό ανακοινωθέν του ΟΗΕ, όπου γίνεται αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην πολιτική ισότητα.



Όπως ανέφερε, είναι η πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2020 που σε δήλωση μετά από συνάντηση των ηγετών περιλαμβάνεται τέτοια αναφορά, στοιχείο στο οποίο απέδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέει την όποια προώθηση της διαδικασίας με το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης.



Τα θέματα που του έθεσε Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι έθεσε στον Τουρκοκύπριο ηγέτη σειρά θεμάτων για τα οποία ο κ. Έρχιουρμαν δεσμεύτηκε να τοποθετηθεί πιο συγκεκριμένα στην επόμενη συνάντηση.



Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται: η ενίσχυση της δουλειάς της ΔΕΑ και η διευκόλυνση των εκσκαφών, τα ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους, θέματα που αφορούν τη μαρωνιτική κοινότητα και την κοινότητα των Αρμενίων, τα τοπωνύμια στις κατεχόμενες περιοχές, η φορολογία που επιβάλλει το κατοχικό καθεστώς στα προϊόντα που μεταφέρονται από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα, καθώς και η ανεμπόδιστη πρόσβαση στις Εκκλησίες στις κατεχόμενες περιοχές, ιδίως σε ναούς που έχουν αναστηλωθεί στο πλαίσιο των εργασιών της σχετικής Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό.



«Έθεσα έναν αριθμό θεμάτων και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να απαντήσει στην επόμενη συνάντηση» ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο ενδιάμεσο θα υπάρξει τεχνική επεξεργασία.



Σε ερώτηση κατά πόσο τέθηκε ξανά στη συζήτηση το πακέτο των τεσσάρων σημείων που είχε παρουσιάσει στην προηγούμενη συνάντηση ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι δεν έγινε εκτενής συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος.



Υπενθύμισε ότι στην προηγούμενη συνάντηση είχε τοποθετηθεί αναλυτικά και στα τέσσερα σημεία. Σημείωσε πως σήμερα «δεν έγινε συζήτηση για τη μεθοδολογία», αλλά για την ουσία του Κυπριακού και τα ΜΟΕ, αν και αναγνώρισε ότι η συζήτηση για τη μεθοδολογία είναι μέρος της ουσίας.



Για τις προτάσεις Έρχιουρμαν είπε ότι τοποθετήθηκε «επί όλων των θεμάτων» με συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες δημοσίως.



Τι προβλέπεται για την ερχόμενη άτυπη συνάντηση Αναφορικά με την άτυπη ευρύτερη συνάντηση, που αποτελεί τον επόμενο σταθμό στη διαδικασία, ο Κύπριος πρόεδρος υπενθύμισε ότι γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για την προοπτική αυτή και ότι και οι δύο ηγέτες δηλώνουν πως προσβλέπουν σε αυτή.



Εξήγησε ότι ο καθορισμός της ημερομηνίας θα γίνει μετά τις επαφές της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Αθήνα και την Άγκυρα. Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, και ακολούθως θα μεταβεί στην Τουρκία για συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.



Όπως αποκάλυψε, είχε και ο ίδιος τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει αυτών των επαφών, την ώρα που ο ΓΓ του ΟΗΕ μέσω της προσωπικής απεσταλμένης του επιχειρεί να προετοιμάσει μια άτυπη διάσκεψη σε ευρύτερη μορφή, με τη συμμετοχή και άλλων εμπλεκομένων.



Σε ερώτηση αν η άτυπη αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εντός του 2025 ή μετατίθεται για το 2026, ο Πρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι από δικής του πλευράς είναι έτοιμος να συμμετάσχει «ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα» σε μια τέτοια διευρυμένη διάσκεψη.