Τα επόμενα βήματα Τσίπρα στο δρόμο για την ίδρυση κόμματος - Αναγνώστες βρήκε, τώρα ψάχνει για ψηφοφόρους

Δεν είναι τυχαίο ότι ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη χρειάστηκε να πιεστεί αρκετά από τους συνεργάτες του, αλλά και τον Αλέξη Χαρίτση, για να συμμετάσχει -έστω και με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα- στην πρόβα τζενεράλε της αντιπολιτευτικής συμμαχίας, που έγινε πριν από μερικές ημέρες στο «Σεράφειο» του Δήμου Αθηναίων, και στην οποία, εκτός των Φάμελλου και Χαρίτση, συμμετείχαν και ο γραμματέας του «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης, αλλά και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος σε αντίθεση με τον Ανδρουλάκη βλέπει θετικά τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να αλλάξει χέρια το γκουβέρνο. Αλλωστε, με αυτή την τακτική, της προοδευτικής συνεργασίας, κατάφερε και ο ίδιος να κερδίσει τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Φυσικά δεν αρκεί, ενδεχομένως να είναι και ολέθριο λάθος, η απλή συγκόλληση των κομμάτων και η εξ ανάγκης συνεργασία («να φύγει πάση θυσία ο Μητσοτάκης»), όπως θέλουν ορισμένοι της αντιδεξιάς αντιπολίτευσης. Οπως λέει στους συνομιλητές του ο Τσίπρας, «τη σήμερον ημέρα δεν χρειάζονται Μεσσίες. Ούτε εγώ είμαι Μεσσίας. Και εγώ και όλοι μας θα κριθούμε από τρία πράγματα. Πρώτον, από την ικανότητά μας να παρουσιάσουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα το ενστερνιστούν οι πολίτες. Δεύτερον, από την κοινωνική συμμαχία που θα στηρίξει αυτό το πρόγραμμα. Και τρίτον, από την ηγετική κυβερνητική ομάδα που θα αναλάβει να κάνει πράξη τις προγραμματικές διακηρύξεις».Εξυπακούεται ότι «τα πρόσωπα», σύμφωνα με όσα μας μεταφέρει αξιόπιστος συνομιλητής του Τσίπρα, «πρέπει να είναι φρέσκα, πολιτικά έμπειρα, με τεχνοκρατική επάρκεια και κυρίως να μπορούν να σερφάρουν στο μέλλον με καινούριες ιδέες». Εδώ είναι όμως και το πρόβλημα. Καινούριες ιδέες για το πώς μπορεί να ξανακυβερνήσει η Αριστερά δεν υπάρχουν ή δεν έχουν, τουλάχιστον προσώρας, διατυπωθεί δημοσίως. Ούτε και περιέχονται στην «Ιθάκη». Και είναι δύσκολο να υπάρξουν επειδή, όπως έλεγε ο Σαρτρ, «για να σκεφτείς καινούριες σκέψεις πρέπει να σπάσεις τα κόκαλα στο κεφάλι σου». Παρατηρώντας τα πράγματα, δεν βλέπω να έχει κάποια γάζα στον κρόταφο ο Τσίπρας, ούτε έχουν τυλιγμένη την γκλάβα τους με κεφαλόδεσμο εκείνα τα στελέχη της Κεντροαριστεράς που θέλουν να ηγηθούν της αναδιοργάνωσης του προοδευτικού χώρου. Καμία καινούρια, ριζοσπαστική σκέψη δεν κυκλοφορεί. Καμία φρέσκια ιδέα που να ενθουσιάζει τους πολίτες και περί αυτήν να συγκροτείται ένα σοβαρό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Και το κυριότερο: να πυροδοτεί κινηματικές διαδικασίες για να γίνει πράξη, προς όφελος των εργαζομένων, της λαϊκής οικογένειας, των αγροτών, της νεολαίας και της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αντίθετα, βλέπω να διακινούνται πολλές μπαγιάτικες απόψεις από «χαλασμένους» πολιτικάντηδες και δημοσιολογούντες.Και επειδή αναφερθήκαμε στον Σαρτρ, να αναφέρουμε μια φράση του «μικρού κάστορα», της Σιμόν ντε Μποβουάρ, όπως αποκαλούσε τη σύντροφο της ζωής του ο Ζαν-Πολ: «Η αυτογνωσία δεν είναι γνώση, αλλά ένα αφήγημα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του». Και το βιβλίο του Τσίπρα είναι ακριβώς αυτό: ένα αφήγημα για τον εαυτό του. Ενδεχομένως, αυτός είναι και ο λόγος που προτιμά να αναφέρεται στα ελαττώματα πρώην συντρόφων του και τις αδυναμίες συνεργατών και υπουργών του. Με την «Ιθάκη» ο Τσίπρας θέλει να επανασυστηθεί, ανατινάζοντας τις γέφυρες με το παρελθόν, γράφει ποιους θα αφήσει, αλλά δεν μας λέει και με ποιους θα πάει. Ακόμη και την Προοδευτική Συμμαχία, που ο ίδιος συγκρότησε, με πασοκογενείς και κεντρώους, όταν πήρε διαζύγιο από τον Πάνο Καμμένο, ξέχασε να αναφέρει στις 760 σελίδες του βιβλίου του.Και υποτίθεται ότι αυτόν τον χώρο, του μεταρρυθμιστικού Κέντρου και της μετριοπαθούς σοσιαλδημοκρατίας, θέλει να εκφράσει. Αν όντως σκοπεύει να εγκαταλείψει τους αριστερούς ριζοσπάστες και να κάνει παρέα με τους δημοκράτες σοσιαλιστές ή τους οπαδούς του «δημοκρατικού καπιταλισμού», θα έπρεπε να κάνει έστω και μια απλή νύξη στο βιβλίο του. Ισως να μη θέλει ούτε αυτούς να θυμάται. Πάντως, οι περισσότεροι εξ αυτών υποστηρίζουν ότι «το πρόβλημα δεν είναι τα ελλείμματα στη συμπεριφορά και τις απόψεις του Πολάκη, του Βαρουφάκη, της Ζωής, του Κασσελάκη και του Λαφαζάνη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Τσίπρας δεν αναφέρεται στα ελλείμματα που είχε η διακυβέρνησή του σχετικά με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις που ελήφθησαν και τις λάθος πολιτικές που εφαρμόστηκαν».Μια ουσιαστική αυτοκριτική δεν μπορεί να περιορίζεται, λένε όχι μόνο οι αντίπαλοί του αλλά και τωρινοί συνεργάτες του, στις λανθασμένες επιλογές συνεργατών, αλλά και να δημιουργεί στους αναγνώστες και ευρύτερα στους πολίτες την πεποίθηση ότι, εκτός από τα «τοξικά» πρόσωπα, ο Τσίπρας αφήνει πίσω του και το «Κόκκινο βιβλίο» του Μάο και το «Κράτος και επανάσταση» του Λένιν και την «έφοδο στον ουρανό» που, κατά τον Μαρξ, ήταν η Παρισινή Κομμούνα του 1871. Εφεξής θα πρέπει να επικεντρώσει τον λόγο του στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Και αυτό λέγεται πως θα κάνει και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο «Παλλάς» και δεν θα θυμηθεί ότι την ίδια μέρα, πριν από 81 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 1944 στην πλατεία Συντάγματος, στον χώρο δηλαδή που θα παρουσιάζει το βιβλίο, είχαμε την έναρξη των Δεκεμβριανών. Ή αν το θυμηθεί, να μην πει για τη Βάρκιζα, γιατί δεν πρέπει να ξαναζήσουμε διχασμούς και εμφυλίους. Σε κάθε περίπτωση, ο Τσίπρας μπορεί να έχει μέλλον αν σταματήσει να υποστηρίζει πως «η κόλαση είναι οι άλλοι»...