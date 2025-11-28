Ευκλείδης Τσακαλώτος: Δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας με αδικεί στο βιβλίο του
Ευκλείδης Τσακαλώτος: Δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας με αδικεί στο βιβλίο του
Θέση για τα όσα γράφει για το πρόσωπό του στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός πήρε ο πρώην υπουργός Οικονομικών
Την πεποίθησή του ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τον αδικεί στο βιβλίο του «Ιθάκη» εξέφρασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που είχε διατελέσει Υπουργός Οικονομικών κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πολιτική Κουζίνα», ο κ. Τσακαλώτος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω παράπονο από τον κ. Τσίπρα γενικώς, δεν θεωρώ δηλαδή ότι με αδικεί. Έχω διαβάσει 300 σελίδες που αφορούν από το 2019 και μετά πολύ προσεκτικά και το αφήγημά του για το μέλλον και τι έγινε μεταξύ '19 και '23. Οι αναφορές σε μένα είναι δίκαιες».
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στάθηκε και στο τι είχε πει στον Αλέξη Τσίπρα πριν μια ομιλία του το 2018, η οποία επίσης αναφέρεται στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.
«Του είπα Αλέξη κάνε ό, τι θέλεις, αλλά κατά τη δική μου άποψη αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πεις το Μνημόνιο έγινε, κερδίσαμε κάποια πράγματα, χάσαμε κάποια άλλα, όμως αυτό τελείωσε. Αυτό που θέλει να ξέρει ο ελληνικός λαός είναι πού με μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 θα ήταν η κοινωνία το 2023».
«Υπήρχε μια θριαμβολογία για το ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ήταν πολύ επιθετικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αναμασούσε όλες τις συμφωνίες, εγώ όμως του έλεγα ο κόσμος ξέρει καλύτερα και θα κρίνει... Να του πούμε πώς θα είναι τα νοσοκομεία μας, το στεγαστικό πρόβλημα το 2023», πρόσθεσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Αναφερόμενος στο βασικό λάθος που θεωρεί ότι έκανε το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών είπε: «Το βασικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μετά τα μνημόνια κάναμε στροφή προς το κέντρο και δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον λαό ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα άμεσα προβλήματα».
Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πολιτική Κουζίνα», ο κ. Τσακαλώτος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω παράπονο από τον κ. Τσίπρα γενικώς, δεν θεωρώ δηλαδή ότι με αδικεί. Έχω διαβάσει 300 σελίδες που αφορούν από το 2019 και μετά πολύ προσεκτικά και το αφήγημά του για το μέλλον και τι έγινε μεταξύ '19 και '23. Οι αναφορές σε μένα είναι δίκαιες».
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στάθηκε και στο τι είχε πει στον Αλέξη Τσίπρα πριν μια ομιλία του το 2018, η οποία επίσης αναφέρεται στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.
«Του είπα Αλέξη κάνε ό, τι θέλεις, αλλά κατά τη δική μου άποψη αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πεις το Μνημόνιο έγινε, κερδίσαμε κάποια πράγματα, χάσαμε κάποια άλλα, όμως αυτό τελείωσε. Αυτό που θέλει να ξέρει ο ελληνικός λαός είναι πού με μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 θα ήταν η κοινωνία το 2023».
«Υπήρχε μια θριαμβολογία για το ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ήταν πολύ επιθετικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αναμασούσε όλες τις συμφωνίες, εγώ όμως του έλεγα ο κόσμος ξέρει καλύτερα και θα κρίνει... Να του πούμε πώς θα είναι τα νοσοκομεία μας, το στεγαστικό πρόβλημα το 2023», πρόσθεσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Αναφερόμενος στο βασικό λάθος που θεωρεί ότι έκανε το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών είπε: «Το βασικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μετά τα μνημόνια κάναμε στροφή προς το κέντρο και δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον λαό ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα άμεσα προβλήματα».
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα