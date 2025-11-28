Ευκλείδης Τσακαλώτος: Δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας με αδικεί στο βιβλίο του

εν έχω παράπονο από τον κ. Τσίπρα γενικώς, δεν θεωρώ δηλαδή ότι με αδικεί. Έχω διαβάσει 300 σελίδες που αφορούν από το 2019 και μετά πολύ προσεκτικά και το αφήγημά του για το μέλλον και τι έγινε μεταξύ '19 και '23. Οι αναφορές σε μένα είναι δίκαιες».





«Του είπα Αλέξη κάνε ό, τι θέλεις, αλλά κατά τη δική μου άποψη αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πεις το Μνημόνιο έγινε, κερδίσαμε κάποια πράγματα, χάσαμε κάποια άλλα, όμως αυτό τελείωσε. Αυτό που θέλει να ξέρει ο ελληνικός λαός είναι πού με μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 θα ήταν η κοινωνία το 2023».



«Υπήρχε μια θριαμβολογία για το ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ήταν πολύ επιθετικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αναμασούσε όλες τις συμφωνίες, εγώ όμως του έλεγα ο κόσμος ξέρει καλύτερα και θα κρίνει... Να του πούμε πώς θα είναι τα νοσοκομεία μας, το στεγαστικό πρόβλημα το 2023», πρόσθεσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Το βασικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μετά τα μνημόνια κάναμε στροφή προς το κέντρο και δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον λαό ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα άμεσα προβλήματα».