Πλακιάς για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» υπό την Καρυστιανού: Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει
Πλακιάς για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» υπό την Καρυστιανού: Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει
Μια χθεσινή ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου στην οποία παρουσίαζε λογότυπο και όνομα ενός σχηματισμού, στον οποίο ενέπλεκε - εμμέσως - και την Καρυστιανού, προκάλεσε αντιδράσεις
Στις φήμες που διακινήθηκαν χθες από τον Νίκο Καραχάλιο, περί δημιουργίας νέου φορέα τον οποίο συσχέτισε - εμμέσως - με τη Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε με μια λιτή, αλλά χαρακτηριστική, ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς. Συγκεκριμένα, ο κ. Καραχάλιος ο οποίος βρίσκεται στον στενό κύκλο επαφών της Καρυστιανού, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Twitter ένα λογότυπο και την ονομασία «Το Κύμα» και το συνδύασε με το όνομα «Μαρία».
«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών.
Σημειώνεται πως μετά την αρχική ανάρτηση Καραχάλιου, η Καρυστιανού διέψευσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» από την ίδια, ενώ αργότερα και ο ίδιος ο Καραχάλιος επιχείρησε να ανασκευάσει, με σειρά νέων αναρτήσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών.
Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει @KarahaliosNikos . pic.twitter.com/KeuaOJGiFg— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 2, 2025
Σημειώνεται πως μετά την αρχική ανάρτηση Καραχάλιου, η Καρυστιανού διέψευσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» από την ίδια, ενώ αργότερα και ο ίδιος ο Καραχάλιος επιχείρησε να ανασκευάσει, με σειρά νέων αναρτήσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα