Κέλλας: Θα καθυστερήσουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι στα ευρωπαϊκά πρότυπα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για τις καθυστερήσεις και τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις επιοδοτήσεις

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην βασική επιδότηση των αγροτών που πρόκειται να πληρωθεί τον Οκτώβριο.
«Θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ζητάμε την υπομονή τους» ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας σε σχέση με το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές των επιδοτήσεων στους αγρότες, μιλώντας σήμερα στο ΣΚΑΪ, ενώ εξήγησε πως η ΑΑΔΕ κάνει τους τελευταίους ελέγχους. 
Όπως τόνισε: «Πρέπει οι πληρωμές να γίνονται με βάση το πρότυπο που θέλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Ευρωπαίοι και όλα ελέγχονται από την ΑΑΔΕ πλέον.  Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο, ζητούμε την κατανόησή τους, αλλά πρέπει οι πληρωμές να γίνουν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που απαιτεί η Ευρώπη. Τους τελευταίους διασταυρωτικούς ελέγχους τους κάνει πριν τις πληρωμές η ΑΑΔΕ».
Ενώ, ο υφυπουργός κατέληξε: «Το σημαντικό είναι ότι δεν θα χάσουν τις επιδοτήσεις τους, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω εγώ πότε θα είναι έτοιμη η ΑΑΔΕ για να κάνει τις πληρωμές».
