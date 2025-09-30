Κέλλας: Θα καθυστερήσουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι στα ευρωπαϊκά πρότυπα
Κέλλας: Θα καθυστερήσουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι στα ευρωπαϊκά πρότυπα
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για τις καθυστερήσεις και τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις επιοδοτήσεις
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην βασική επιδότηση των αγροτών που πρόκειται να πληρωθεί τον Οκτώβριο.
«Θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ζητάμε την υπομονή τους» ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας σε σχέση με το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές των επιδοτήσεων στους αγρότες, μιλώντας σήμερα στο ΣΚΑΪ, ενώ εξήγησε πως η ΑΑΔΕ κάνει τους τελευταίους ελέγχους.Όπως τόνισε: «Πρέπει οι πληρωμές να γίνονται με βάση το πρότυπο που θέλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Ευρωπαίοι και όλα ελέγχονται από την ΑΑΔΕ πλέον. Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο, ζητούμε την κατανόησή τους, αλλά πρέπει οι πληρωμές να γίνουν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που απαιτεί η Ευρώπη. Τους τελευταίους διασταυρωτικούς ελέγχους τους κάνει πριν τις πληρωμές η ΑΑΔΕ».
Ενώ, ο υφυπουργός κατέληξε: «Το σημαντικό είναι ότι δεν θα χάσουν τις επιδοτήσεις τους, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω εγώ πότε θα είναι έτοιμη η ΑΑΔΕ για να κάνει τις πληρωμές».
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα