Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Πυκνό πρόγραμμα επαφών με ξένους ηγέτες - Δεν έχει οριστοκοποιηθεί το ραντεβού με Ερντογάν

Ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 26 Σεπτεμβρίου και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το μέλλον, συναντήσεις με αρχηγούς κρατών όπως ο, οκ.α. και o ΓΓ του ΟΗΕ,αλλά και συναντήσεις με εκπροσώπους της ομογένειας και επενδυτές περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Στο πρόγραμμα προς το παρόν δεν περιλαμβάνεται το ραντεβού με Ερντογάν, το οποίο θεωρείται βέβαιο, καθώς δεν έχει καθοριστεί ακόμα ο ακριβής χρόνος.Στην ομιλία του στητου ΟΗΕ ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, μεταξύ άλλων, να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το επόμενο έτος την θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σύνθημά της το τρίπτυχο Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία.Παράλληλα ο Έλληνας πρωθυπουργός θα είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που θα τιμηθούν με το βραβείο Global Citizen από το επιφανές αμερικανικό think tankΣύμφωνα με το Atlantic Council, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βραβευθεί ως αναγνώριση για «την αξιοσημείωτη σταδιοδρομία του τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις ηγετικές του ικανότητες στη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στις διατλαντικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποθέσεις».-Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις συναντήσεις της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το επόμενο έτος την θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σύνθημά της το τρίπτυχο Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία, καθώς και στις μεγάλες, παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις.-Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός θα κάνει δύο παρεμβάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Μέλλον (Summit of the Future), την Κυριακή (στην Ολομέλεια της Συνόδου) και τη Δευτέρα, 22 και 23 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για το Μέλλον είναι μια πλατφόρμα που θα ασχοληθεί με προκλήσεις όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική αστάθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και οι απειλές για την παγκόσμια ειρήνη.- Την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres.Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου (Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου), τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan (Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου), τον Πρόεδρο της Σερβίας Aleksandar Vucic (Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου), τον Πρόεδρο του Παναμά Jose Raul Mulino (Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου), και τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου Albin Kurti.(Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου).Ο Κυριάκος Μητσοάκης θα συναντηθεί ακόμα με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο και πρωθυπουργό του Μπαχρέιν Salman bin Hamada Al Khalifa (Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου) , τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah (Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου), καθώς και με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Αbbas (Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου).Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που θα τιμηθούν φέτος με το βραβείο Global Citizen, το οποίο απονέμει το επιφανές αμερικανικό think tank Atlantic Council. O Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει σύντομη ομιλία παραλαμβάνοντας το βραβείο. Το βραβείο θα απονείμει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Δρ. Άλμπερτ ΜπουρλάΜαζί του θα βραβευθούν η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Γκάνας Νάκα Ακούφο-Άντο και η πρωτοπόρος στον τομέα της ψυχαγωγίας από τη Νότια Κορέα Μίκι Λι, σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου (7.00-9.00μ.μ.).