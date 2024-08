Κασσελάκης: Μετά το «πηγάδι» συνεχίζεται το γλέντι στα social media με τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» για τον Πετρούνια

Ο άρχοντας των δακτυλιδιών Λευτέρης Πετρούνιας τα κατάφερε!

Έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος που κατέκτησε τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο.

Συγχαρητήρια Λευτέρη! Σε ευχαριστούμε 🇬🇷

Θρύλος! pic.twitter.com/0HE4YvtOqm — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 4, 2024

Προεδρε, ηπιες νερο απο το πηγαδι των Σπετσων; — Duke de Vries (@NikosRHuda) August 4, 2024

Η διπλή επιτυχία, δηλαδή το να προκαλέσει δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα καταιγίδα ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί άθλο, ακόμη και για τις υψηλές προδιαγραφές τουΕνόσω μαινόταν το πάρτι στο «X» γύρω από τηνγια την αυθαίρετη και παράνομη πισίνα που προσέθεσε στην κατοικία των Σπετσών, μια πισίνα που ο ίδιος αποπειράθηκε σπασμωδικά να υποβαθμίσει, χαρακτηρίζοντάς την «πηγάδι», ήρθε το δεύτερο χτύπημα:Συνεπαρμένος από τον ενθουσιασμό και την εθνική υπερηφάνεια για το ιστορικό επίτευγμα τουστους Ολυμπιακούς Αγώνες των Παρισίων, ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλεσε τον μεγάλο Έλληνα αθλητή «».Η συγχαρητήρια ανάρτηση του κ. Κασσελάκη για το Λευτέρη Πετρούνια:«Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών Λευτέρης Πετρούνιας τα κατάφερε! Έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος που κατέκτησε τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο. Συγχαρητήρια Λευτέρη! Σε ευχαριστούμε. Θρύλος!»Προφανώς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συγχέει την ελληνική απόδοση των κρίκων (rings) σαν «δαχτυλίδια», θυμίζοντας σπουδαίες και αλησμόνητες στιγμές του προκατόχου του, Αλέξη Τσίπρα στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πχ το σπάνιο και πολύτιμο μαργαριτάρι «we ate the camel and now we have the queue» («φάγαμε την καμήλα και μας μένει η ουρά», όπου ο κ. Τσίπρας δεν πέτυχε ούτε το ζώο ούτε την ουρά, εφόσον η παροιμία μιλά για γάιδαρο, ενώ queue είναι η διάταξη ατόμων σε σειρά, πχ σε ουρά αναμονής κ.λπ).Εν πάση περιπτώσει, η κοινότητα του «X» ανταπέδωσε με προθυμία το διπλό δώρο στον κ. Κασσελάκη, τιμώντας τόσο το «πηγάδι» του όσο και τη γκάφα με τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Με ατάκες όπως «Πρόεδρε, ήπιες νερό από το πηγάδι των Σπετσών;» όπως αναρωτιέται σε σχόλιό του κάποιος χρήστης του «X», ενώ κάποιος άλλος τοποθετεί, ορθώς, το μετάλλιο του Λευτέρη Πετρούνια στο φόντο του φανταστικού κόσμου του Τόλκιν και των Χόμπιτ, επισημαίνοντας στον Στέφανο Κασσελάκη «Άρχοντας των Κρίκων πρόεδρε. Όχι των δαχτυλιδιών. Δεν είναι ο Φρόντο Μπάγκινς, είναι ο Λευτέρης Πετρουνιας» κ.ο.κ.Ακολουθεί μια δειγματοληπτική έκθεση από αναρτήσεις στο «X» για την πισίνα και τον «Άρχοντα» αδιακρίτως, μια μικρή συλλογή από σχόλια γάργαρα και δροσερά, σαν πηγαδίσιο νερό:

36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φιλοξενήθηκαν τον Ιανουάριο του 2024 στη βίλα του Κασσελάκη στις Σπέτσες και κανένας δεν του είπε «Πρόεδρε, απαγορεύονται οι πισίνες σε παραδοσιακούς οικισμούς»! Προφανώς ήταν άσχετοι ή δεν τους ενδιαφέρει η αισθητική κ η παράδοση μας! pic.twitter.com/LpEtaix0pi — Νίκος Καραγιαννακίδης (@nkaragiannakidi) August 3, 2024

Βέβαια, ανεξάρτητα από το τι λέει ο κάθε τουρίστας από τη Μύκονο για την πισίνα Κασσελάκη, το ζητούμενο είναι τι θα πει η αρμόδια πολεοδομία που θα πρέπει αύριο να κάνει αυτοψία και, περιπτώσεως συντρεχούσης, να διαπιστώσει παραβάσεις, να επιβάλλει πρόστιμα και να διατάξει την… — Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) August 4, 2024

Με το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ740/Δ/1981 και με την απόφαση του ΣτΕ 2471/2016 απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η κατασκευή πισίνας στο νησί γιατί είναι κηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός. Κατασκευάστηκε ενώ ήταν αρχηγός… pic.twitter.com/EJWoWHPWi9 — Νίκος🇬🇷Σωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS) August 3, 2024

