Κασσελάκης για Attica Bank: Στηρίζω το δημόσιο συμφέρον χωρίς εξαρτήσεις

Συνέχεια στην κριτική που ασκεί τις τελευταίες ημέρες με φόντο τις εξελίξεις στην Attica Bank έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σε νέα ανάρτησή του, «σήμερα με 4 εύρωστες συστημικές τράπεζες , μετά από αρκετές ανακεφαλαιοποιήσεις με τα χρήματα του ελληνικού λαού, οι οποίες έχουν πανελλαδική παρουσία, δεν έχουμε ανταγωνισμό, αλλά συνθήκες ολιγοπωλίου» τονίζει ο κ. Κασσελάκης, καταλήγοντας πως «δεν μπορούν να επικαλούνται τον ανταγωνισμό όταν στηρίζουν κάθε είδους καρτέλ».Αναλυτικά, η ανάρτηση:Κυκλοφορεί ένα non paper που προσπαθεί να «απαντήσει» στα ξεκάθαρα ζητήματα που θέτουμε για το deal της Attica Bank, με ένα καινοτόμο μοντέλο «τραπεζικού λαϊκισμού».Ξέρετε ότι πάντα θα σας κοιτάω στα μάτια και θα σας λέω την αλήθεια. Ας απαντήσουμε λοιπόν στο non paper για την ιδιωτική τράπεζα με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου:● Η κριτική του κ. Κασσελάκη προκαλεί μία εύλογη απορία: Δεν θέλει ο πολιτικός αυτός αρχηγός τη δημιουργία ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό χώρο;Όχι απλά θέλουμε τον ανταγωνισμό, αλλά θέλουμε και την προσέλκυση και νέων κεφαλαίων για να δημιουργηθούν νέες συστημικές, αλλά κυρίως μη συστημικές τράπεζες.Σήμερα με 4 εύρωστες συστημικές τράπεζες, μετά από αρκετές ανακεφαλαιοποιήσεις με τα χρήματα του ελληνικού λαού, οι οποίες έχουν πανελλαδική παρουσία, δεν έχουμε ανταγωνισμό, αλλά συνθήκες ολιγοπωλίου και αυτό το αποδεικνύουν τα υψηλότερα επιτόκια δανείων στην Ευρωζώνη (πλην Βαλτικής) και η μεγαλύτερη απόκλιση επιτοκίου καταθέσεων - επιτοκίου χορηγήσεων. Επίσης ο μικρότερος λόγος δανείων προς καταθέσεις στην Ευρωζώνη 57% έναντι 102%.Το πώς αυτό θα το αλλάξει η έλευση της ενοποιημένης τράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση των Attica Bank και Παγκρήτια, το ξέρει μόνο ο συντάκτης του Non Paper.● Θέλει τη διατήρηση ενός ιδιότυπου status quo που κρατά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποκλεισμένες από τις τραπεζικές πιστώσεις;Σήμερα χρηματοδοτούνται μόλις 35.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 700.000 δηλαδή το 5% των επιχειρήσεων. Πώς αυτό θα αλλάξει με τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια; Μας εγγυάται η κυβέρνηση πόσες παραπάνω μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν; Ή μήπως πρέπει να αλλάξουν τα τραπεζικά πιστωτικά κριτήρια ώστε να γίνουν Bankable περισσότερες επιχειρήσεις;● Και τις χρεώσεις προς τους καταναλωτές υψηλές;Έχουμε ακούσει επανειλημμένα την κυβέρνηση Μητσοτάκη τη μία με τον κ. Σταϊκούρα που τους «πλάκωσε» στα μπινελίκια και την άλλη με τον κ. Χατζηδάκη που θυμήθηκε τελευταία τον ρόλο του ότι μπορεί να νομοθετήσει, να κοροϊδεύουν τον κόσμο καθώς οι χρεώσεις συνεχώς αυξάνονται.● Ο κ. Κασσελάκης μήπως απλώς στηρίζει de facto τις συστημικές τράπεζες και την παντελή απουσία ανταγωνισμού στον τραπεζικό χώρο;Στηρίζω το δημόσιο συμφέρον χωρίς εξαρτήσεις, κάτι που είναι ξένο ως προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορούν να επικαλούνται τον ανταγωνισμό όταν στηρίζουν κάθε είδους καρτέλ. Θυμίζουμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας όλες οι ξένες τράπεζες έχουν αποεπενδύσει (HSBC, Citi) χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα η παραμικρή νέα απευθείας επένδυση από εύρωστα κεφάλαια που θα έδιναν άλλη ώθηση στην συρρικνωμένη τραπεζική αγορά.● Τον ενημέρωσαν ποτέ οι σύμβουλοί του ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε ιδιώτης ενδιαφερόμενος να επενδύσει στην Τράπεζα Αττικής;Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε στη συνθήκη εύρεσης στρατηγικού επενδυτή η απώλεια 800 εκ € του Δημοσίου για να κατέχει μόλις το 33% και ο στρατηγικός επενδυτής να κατέχει το 51% επενδύοντας 300εκ€. Το Δημόσιο με τα ίδια του τα τοποθετημένα κεφάλαια και με την Τράπεζα εξυγιασμένη θα μπορούσε να προσελκύσει και άλλους θεσμικούς επενδυτές.● Επιπλέον, οι σημερινές ελληνικές τράπεζες την εποχή της κρίσης σώθηκαν με bail-out, κάτι που πλέον απαγορεύεται από τον SSM. Σήμερα, για να διασωθεί μία τράπεζα αυτό μπορεί να γίνει μόνο με bail in, δηλαδή μέσα από «κούρεμα» καταθέσεων.Η συμμετοχή του ΤΧΣ στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Αττικής αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο: Δεν υπάρχει θέμα με το bailout, θέλουμε το Δημόσιο να πάρει την πλειοψηφία, όπως αρμόζει στα 800εκ€ που τοποθετεί, όπως ορίζει και η κοινή λογική.● Έχουν επίγνωση οι σύμβουλοι του κ. Κασσελάκη τι θα συνεπαγόταν αυτό για την Τράπεζα Αττικής και την Παγκρήτια;Τίποτα απολύτως δεν θα συμβεί καθώς το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ υποστηρίζει κεφαλαιακά και μέσω του Ηρακλή ΙΙΙ με 2 δις € μέσω εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου, την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων και των δύο τραπεζών.● Δεν σκέφτεται ο κ. Κασσελάκης τις επιπτώσεις που θα είχε η πτώχευση των δύο αυτών τραπεζών στον φορολογούμενο, τον καταθέτη, τον μικρομέτοχο και τους εργαζομένους τους;Δεν έχουμε κανένα θέμα με την εξυγίανση των τραπεζών. Έχουμε θέμα με την αδιαφάνεια και τη διασπαθιση των πόρων του Δημοσίου. Δεν υπάρχει μόνο μία λύση, αυτή της ζημίας του ελληνικού Δημοσίου όπως συνηθίζει να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.● Και τις ζημιές δισεκατομμυρίων που θα κόστιζε η διπλή αυτή πτώχευση στον ελληνικό λαό;Καμία ζημιά δισεκατομμυρίων δεν θα προκύψει αν το Δημόσιο τοποθετήσει συγκεντρωτικά 800εκατ ευρώ και αναλάβει το μερίδιο που του αναλογεί. Η κινδυνολογία δεν ευσταθεί για όσους γνωρίζουν τα ακριβή δεδομένα.● Μήπως επιδιώκει εν τέλει να «σκάσουν» η Παγκρήτια και η Αττικής στα χέρια όλων των εμπλεκομένων;Από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Το μόνο που προκύπτει είναι πως οι εμπλεκόμενοι κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να ζημιωθεί το ελληνικό Δημόσιο με ελάχιστη δική τους συμμετοχή. Σε αυτό θα δοθούν επίσημες απαντήσεις από το υπ. Οικονομικών και το ΤΧΣ;