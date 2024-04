Ευρωεκλογές 2024 - Κόσμος: Οι 42 υποψήφιοι, το 60% είναι γυναίκες - Ανακοινώθηκαν την Ημέρα της Γης

Κλείσιμο

Την 22 Απριλίου, Ημέρα της Γης, επέλεξε ο Κόσμος για να ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο του για τις ευρωπαϊκές εκλογές. «Η πράσινη ευαισθησία και η ευαισθησία στη γυναικεία συμμετοχή (που φτάνει το 60%) γίνεται πολιτική πράξη», τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος.Στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΟΣΜΟΥ συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν δείξει τις ικανότητες τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό, τα πράσινα κινήματα, την αυτοδιοίκηση, τον επαγγελματικό στίβο. Οι υποψήφιοι του ΚΟΣΜΟΥ είναι άνθρωποι που έχουν βαθιά συνειδητοποιήσει ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μπορούν να συμβάλουν δημιουργικά ώστε η περιβαλλοντική ευαισθησία να μετατραπεί σε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, την «Ελληνική Πράσινη Συμφωνία».Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Θέατρο των Αλλαγών όπου και εργάζεται. Υπήρξε μέλος του ΔΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας.Σπούδασε νομικά στο ΕΚΠΑ και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πανεπιστήμιο του Leicester.Η Κωνσταντίνα (Ντίνα) Βαρδαραμάτου είναι κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακά στην Κοινωνική και Κοινοτική Εργασία και τις Εφαρμοσμένες Κοινωνικές Σπουδές. Συμμετέχει επί σειρά ετών στο πεδίο (σε θέματα μεταναστευτικού, έμφυλης βίας, πρόσβαση στη υγεία)Αρχιτέκτων Μηχανικός κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών "MSc - Advanced Environmental and Energy Studies" από το U.E.L. και παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ε.Α.Π. με τίτλο "MSc - Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change" .Εργάζεται στον χώρο της ενεργειακής δημοκρατίας, προωθώντας τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) και κάτοχος Msc από το Imperial College.Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Εργάστηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής στο Κέντρο Υποδοχής Παλιννοστούντων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού ΥΟUTH και HORIZON.