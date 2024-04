NAVTEX από την Τουρκία για ΝΑΤΟϊκή άσκηση στα ελληνικά ύδατα λίγο πριν τις συνομιλίες για τα ΜΟΕ

191430 UTC APR 24IRAKLEIO RADIO NAVWARN 354/24KASTELORIZO SEANATO FORCES MILITARY ACTIVITIES WITHOUT FIRINGFROM 220845 UTC UNTIL 221045 UTC APR 24IN AREA BOUNDED BY:35-42.00N 028-21.00E35-40.00N 029-56.00E34-55.00N 029-56.00E34-55.00N 028-21.00ECAUTION ADVICEDCANCEL THIS MSG 221145 UTC APR 24NNNN• TURNHOS N/W: 0394/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21- 04-2024 15:30)TURNHOS N/W: 0394/24MEDITERRANEAN SEA1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA14-354/24 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.2. NATO FORCES MILITARY ACTIVITIES WITHOUT FIRING FROM 220845 UTC UNTIL 221045 UTC APR 24 IN AREA BOUNDED BY;35 42.00 N - 028 21.00 E35 40.00 N-029 56.00 E34 55.00 N - 029 56.00 E34 55.00 N - 028 21.00 ECAUTION ADVISED.3. CANCEL THIS MSG 221145 UTC APR 24