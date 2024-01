Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα επιμείνουμε για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Κλείσιμο

Θα επιμείνουμε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , στον χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης με τον Έλληνανα τονίζει, επίσης, ότι «αποστολή μου είναι η διασφάλιση της επιστροφής των ελληνικών αρχαιοτήτων στην Ελλάδα»Όπως τόνισε ο«ως θεματοφύλακες της αρχαίας ιστορίας της Ελλάδας, η διατήρηση, η προστασία και η προβολή της ελληνικής αρχαιότητας δεν είναι απλώς σημαντική, είναι απαραβίαστη, αποτελεί καθήκον και δέσμευση που δεν πρέπει ποτέ να αθετηθεί».Κάνοντας, δε, μια έμμεση αναφορά στο πρόσφατο επεισόδιο με ευθύνη του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία όσον αφορά τασημείωσε, επίσης, ότι «αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα απλό. Η συζήτηση σχετικά με την επιστροφή, τον επαναπατρισμό, την ιδιοκτησία και τη δημόσια προσβασιμότητα έχει αποδειχθεί μερικές φορές πολύ διχαστική και οι συζητήσεις συχνά υπερβολικά αμφιλεγόμενες ή δυσάρεστες».Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συζητήσεις» τα τελευταία δύο χρόνια «με τον Πρόεδρο τουγια μια πιθανή νέα συνεργασία που θα φέρει τα δύο μέρη των Γλυπτών μαζί, ως ένα, στην Αθήνα» καθώς, όπως τόνισε, ο πιο σημαντικός λόγος για να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα είναι «διότι μόνο αν τα δούμε μαζί, in situ, στη σκιά της, μπορούμε να εκτιμήσουμε πραγματικά την τεράστια πολιτιστική τους σημασία για τον δυτικό πολιτισμό».«Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές το καταλαβαίνουν αυτό. Και πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές έχουν το όραμα να δουν πέρα από τις διαφωνίες του παρελθόντος και να αγκαλιάσουν μια νέα εποχή συνεργασίας που θα είναι επωφελής για όλους» κατέληξε οΚαλησπέρα σας, λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας απόψε στο ΜΕΤ, ένα από τα πιο σπουδαία μουσεία του κόσμου.Πρόθεσή μου ήταν να είμαι εκεί για να μοιραστώ αυτή την εξαιρετικά σημαντική στιγμή όχι μόνο για το ΜΕΤ και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και για την ελληνική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον ελληνικό λαό και για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας.