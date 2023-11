Στο Ντουμπάι ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μιλά το Σάββατο στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Στη σύνοδο της 28ης Διάσκεψης τουγια την(COP28) που διεξάγεται στο Ντουμπάι θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργόςΌπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, την Παρασκευή, στις 11:30 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφοΣτις 12:15 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το ελληνικό περίπτερο.Στις 12:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «9th Our Ocean Conference 2024: Priorities and Opportunities» και στις 14:30 στην εκδήλωση «Unveiling the next GR -Eco Island», που διοργανώνονται από την ελληνική αντιπροσωπεία.Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην ολομέλεια της συνόδου.