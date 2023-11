Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Βερολίνο για αύξηση πόρων στο μεταναστευτικό - Την Τρίτη η συνάντηση με Σολτς

Κλείσιμο

Δεν είναι μυστικό ότι αν με κάποιον Ευρωπαίο ηγέτη είχε δύσκολη σχέση ο, αυτή δεν ήταν άλλη από τη Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, η οποία αποχώρησε οριστικά το φθινόπωρο του 2021. Γι’ αυτό και η σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία είχε άλλου είδους εντάσεις τα προηγούμενα χρόνια, μια και οι δύο χώρες βρίσκονταν σε διαφορετική τοποθέτηση για μια σειρά θεμάτων, με κορυφαίο την έντονη διαμάχη για την προοπτική ενός πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Ο χρόνος, πάντως, πέρασε και η ενεργειακή κρίση έμεινε στο παρελθόν, όσο κι αν η Ευρώπη συνεχίζει να πορεύεται μέσα από δοκιμασίες.Κάπως έτσι και σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τη γερμανική τρικομματική κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Δευτέρα και την Τρίτη το Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί με τον καγκελάριο, αλλά και με τον πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτς. Αυτή την περίοδο στη Γερμανία το μείζον πολιτικό θέμα είναι το, ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την ελληνική πλευρά.Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο κ. Σολτς προ εβδομάδων, με πρωτοσέλιδη συνέντευξή του στο περιοδικό «Der Spiegel», είχε δηλώσει ότι πρέπει να ενταθεί ο ρυθμός των απελάσεων από τη Γερμανία, ενώ σε παρόμοια γραμμή κινούνται και οι Πράσινοι που δημοσκοπικά φυλλορροούν.Την ίδια ώρα, εξαιρετικά ανεβασμένη δημοσκοπικά και καθαρά στη δεύτερη θέση είναι η Εναλλακτική για τη Γερμανία, ενώ δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό έχει κάνει το νέο κόμμα της Zάρα Βάγκενεχτ, συντρόφου του Οσκαρ Λαφοντέν και επί μακρόν ηγετικού στελέχους της γερμανικής Αριστεράς, που τιτλοφορείται BSW και έχει σαφείς αντιμεταναστευτικές θέσεις. Κάπως έτσι και μετά από χρόνια μεταναστευτικής έντασης, το Μεταναστευτικό καθίσταται κανονικά και με τον νόμο διαιρετική τομή για το γερμανικό πολιτικό σύστημα.«Οι Γερμανοί σιγά-σιγά έρχονται στα λόγια μας» λέει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος στο «ΘΕΜΑ»,. Η Γερμανία, άλλωστε, τείνει να μετατραπεί το τελευταίο διάστημα και σε χώρα πρώτης υποδοχής, με πολλούς μετανάστες να καταφέρνουν να φτάνουν εκεί απευθείας, προσπερνώντας χώρες όπως η Ελλάδα.και θα έχει εκτενείς και εφ’ όλης της ύλης συζητήσεις με τον κ. Σολτς και για το εν λόγω θέμα, με τον κ. Μητσοτάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να έχει περισσότερους πόρους και για το Μεταναστευτικό και για την Πολιτική Προστασία. Παράλληλα, συζήτηση θα γίνει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την πορεία της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας με το βλέμμα στην επαναφορά του ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά και για τα Δυτικά Βαλκάνια που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη γερμανική κυβέρνηση.Νωρίτερα, το απόγευμα της Δευτέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε one on one συζήτηση με τον κ. Μερτς στο Ιδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ, ενώ το βράδυ θα συμφάγει με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσης παρουσία στο ετήσιο συνέδριο της γερμανικής εφημερίδας «Sueddeutsche Zeitung», όπου συγκεντρώνεται η ελίτ της οικονομίας και της πολιτικής της χώρας.Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, συνεχίζονται κανονικά οι διαβουλεύσεις στον άξονα Ελλάδας - Τουρκίας, προκειμένου η νέα διμερής συνεννόηση για το Μεταναστευτικό να επικυρωθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ενα πρώτο θετικό δείγμα, σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», είναι η αξιοσημείωτη μείωση των μεταναστευτικών ροών που κατεγράφη τον Οκτώβριο και συνεχίζεται και τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο η μείωση ήταν της τάξης του 43% σε σχέση με τον εκρηκτικό Σεπτέμβριο, ενώ τον τρέχοντα μήνα φαίνεται ότι μπαίνει και πάλι φρένο στις ροές, οι οποίες το πρώτο δεκαήμερο είναι μειωμένες κατά 70%.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνοτουρκική συνεννόηση είναι κλειδί γι’ αυτή την εξέλιξη, ενώ οι χειρισμοί που έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης στον άξονα με την Κομισιόν επέτρεψαν το «αντίδωρο» της τριήμερης τουριστικής βίζας για τους Τούρκους πολίτες, προκειμένου να έχουν «ελευθέρας» σε επτά ελληνικά νησιά. Παράλληλα, το πέρασμα του Εβρου έχει πρακτικά «σφραγιστεί», ενώ στις 17 του μήνα αναμένεται να γίνει συνάντηση τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας - Τουρκίας και Βουλγαρίας στις Σαράντα Εκκλησιές της Τουρκίας για ακόμα καλύτερο συντονισμό.Στο ίδιο μέτωπο, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη η πρόσφατη συμφωνία Ιταλίας - Αλβανίας για δύο hot spots μεταναστών επί αλβανικού εδάφους που θα λειτουργούν με ιταλικά έξοδα. Πρόκειται για μια ιδέα που είχε πέσει και προ ετών στο ευρωπαϊκό τραπέζι από τη Δανία και την Αυστρία και αφορούσε τότε χώρες της Αφρικής, πλην όμως είχε απορριφθεί διαρρήδην. Η ιδέα πλέον γίνεται πραγματικότητα, αλλά οι χώρες της Αφρικής δεν είναι πλέον στην ίδια κατάσταση.Η Τυνησία αρνείται τους ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ και η Αίγυπτος δεν συζητά την αύξηση του μεταναστευτικού βάρους, φοβούμενη μήπως καταστεί προορισμός για πολίτες από χώρες του Σαχέλ. Κάπως έτσι, όταν προ ημερών ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Γερμανός καγκελάριος αν η ιδέα της Τζόρτζια Μελόνι και του Εντι Ράμα θα ήταν λειτουργική, απάντησε ότι ως ιδέα είναι καλή, αλλά το ενδιαφέρον των τρίτων χωρών είναι εξαιρετικά μικρό και δεν δελεάζονται εύκολα.