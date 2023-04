Final Four και εκλογές: Πώς θα μπορούν να ψηφίσουν οι Έλληνες που θα βρίσκονται στο Κάουνας

Τη δυνατότητα να ψηφίσουν σε εκλογικό τμήμα στο Βίλνιους και το Κάουνας θα έχουν οι Έλληνες φίλαθλοι που θα βρεθούν στη Λιθουανία για το Final Four της Ευρωλίγκας.Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει εκλογικό τμήμα στις δύο πόλεις τις ημέρες των εκλογών, ενώ οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 20 Μαΐου, όπως σε όλη την Ευρώπη, ημέρα όπου δεν γίνονται αγώνες. Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες του final four διεξάγονται 19 και 21 Μαΐου.Πώς μπορούν να ψηφίσουν όσοι θα παρεβρεθούν στο final four ; Εγγράφονται σήμερα στις 23.59 στην πλατφόρμαενώ επιλέγουν ως πόλη ψηφοφορίας το Βίλνιους ή το Κάουνας. Η διαδικασία παίρνει λίγα λεπτά ενώ ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες.Σημειώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει δίαυλο συνεχούς εξυπηρέτησης όπου όποιος το επιθυμεί στέλνει το κινητό του στο diaspora@nd.gr ή καλεί στο +30 697 293 2760 για να εγγραφεί άμεσα ή να εξυπηρετηθεί.Όσοι εγγραφούν, έχουν τη δυνατότητα αν αλλάξουν γνώμη να απεγγραφούν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ θα μπορούν να διαγραφούν από την λίστα και να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις από την Ελλάδα σε 1 λεπτό.