Άγκυρα - Συνάντηση Τσαβούσογλου-Φραγκογιάννη: Υποστήριξη από τον Τούρκο ΥΠΕΞ στη θετική ατζέντα

Joint Statement on the Greece-Türkiye Positive Agenda 4th Meeting Read ➡️ https://t.co/iFj4ghzu4c https://t.co/zc3zYIYcU4

Κώστα Φραγκογιάννη αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο Twitter, μιλώντας για διεμερείς συνομιλίες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Θετικής Ατζέντας.





Türkiye-Yunanistan IV. Pozitif Gündem Toplantısı için Ankara’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı C. Fragoyiannis’le sohbet ettik.



Fruitful conversation w/ @CFragoyiannis, Deputy FM of #Greece, who is in #Ankara for #Türkiye-#Greece Positive Agenda 4th Meeting. 🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/7FOV4qKyWS