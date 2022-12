Θεσσαλονίκη: Σημαντικό συνέδριο για το χθες, το σήμερα και το αύριο του Βλαχόφωνου Ελληνισμού

Κλείσιμο

Κλείσιμο

• 12:15-12:30 Αντώνιος Μπουσμπούκης, ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του ΑΠΘ: «Ιστορικά πλαίσια στην διαμόρφωση των νεολατινικών ιδιωμάτων της βαλκανικής»• 12:30-12:45 Μιλτιάδης Παπανικολάου, (ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ): «Η αγιογραφία στην ορεινή Πίνδο. Ο ρόλος των Βλάχων καλλιτεχνών στον Νεοελληνικό Πολιτισμό »• 12:45-13:00 Βασίλειος Καϊμακάμης, αφ. Καθηγητής Α.Π.Θ : «Προσφορά των Βλαχόφωνων Ελλήνων στην αναβίωση, την χρηματοδότηση και την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων»• 13:00-13:15 Συζήτηση• 16:30-16:45 Κωνσταντίνα Καρακώστα, Δρ. Ιστορίας, Διδάσκουσα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πατρών: «Η παρουσία και προσφορά των Μοσχοπολιτών Βλάχων στην Αψβουργική Βιέννη και Βουδαπέστη»• 16:45-17:00 Μιχάλης Μαγειρίας, Πρόεδρος ΠΟΠΣΒ και ΠΒΑ: «Η ΠΟΠΣ Βλάχων και η Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία»• 17:00-17:15 Στέργιος Λαΐτσος, Εκπαιδευτικός Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βιέννης, MAS Ιστορικών Επιστημών Λατινικού Μεσαίωνα, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Ινστιτούτο Ιστορίας Πανεπιστημίου Βιέννης: «Οι Βλάχοι της Ρωμανίας. Διαδικασίες συγκρότησή τους. Ιδεολογία και πραγματικότητες»• 17:15-17:30 Συζήτηση• 17:30-17:45 Διάλειμμα• 18:00 Χαιρετισμοί επισήμων• 18:30 -18:45 Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ: «Εθνικοί ευεργέτες»• 18:45 – 19:00 Άγγελος Συρίγος Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Αν. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο: «Οι μελλοντικές προκλήσεις του βλαχόφωνου ελληνισμού»• 19:00-19:15 Γρηγόριος Παπαθωμάς, Μητροπολίτης Περιστερίου Καθηγητής ΕΚΠΑ: «Η Δωρική καταγωγή των Βλάχων»• 19:15 -19:30 Μιχαήλ Τρίτος, ομ. Καθηγητής, ΑΠΘ: «Το Κουτσοβλαχικό ζήτημα – Ιστορική εξέλιξη-Σημερινή κατάσταση»• 19:30 -19:45 Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Πρόεδρος Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης, Πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων: «Εγγραμματισμός των ελληνοβλαχικών ιδιωμάτων. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις»• 19:45 -20:00 Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διευθύντρια Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ΙΜΜΑ: «Η εικόνα των Ελλήνων Βλάχων στη σερβική Λογοτεχνία μέσα από το έργο του Στέφαν Σρέματς»• 20:00 -20:15 Aleksandar Ostrogorsky, Professor, Mechanical, Materials and Aeronautical Engineering Dept. Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA : «Memories of Fanula Papazoglou and her mother Elpiniki Macalis»• 20:15-20:30 Συζήτηση• 11:00-11:15 Δημήτριος Ι. Κωνσταντινίδης, Εκπαιδευτικός – Ιστορικός Ερευνητής: «Επιχείρηση «Πάνθηρας» Οι Γερμανοί εισβάλλουν και πυρπολούν τα Βλαχοχώρια της Πίνδου»• 11:15-11:30 Αντώνιος Μπουσμπούκης, (ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ): «Πρόταση καταγραφής των ελληνοβλαχικών γλωσσικών ιδιωμάτων»• 11:30-11:45 Στέργιος Λαΐτσος, «Εκπαιδευτικός Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βιέννης, MAS Ιστορικών Επιστημών Λατινικού Μεσαίωνα, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Ινστιτούτο Ιστορίας Πανεπιστημίου Βιέννης: «Αρμανισμός: η σιούφειος αναζήτηση ταυτότητας»• 11:45-12:00 Συζήτηση• 12:00-12:15 Συμπεράσματα του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Αντώνιος Μπουσμπούκης – Αναστάσιος ΒαβούσκοςΣτρογγυλή τράπεζα12:15-13:30 Στρογγυλή τράπεζα με Θέμα: «Βλαχόφωνος Ελληνισμός και μελλοντικές προκλήσεις»• Μιχάλης Μαγειρίας, Πρόεδρος ΠΟΠΣΒ και ΠΒΑ• Θανάσης Πότσης, Πρόεδρος της Ένωσης Βλάχων Αλβανίας , Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας• Βασίλης Κάγιος, Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ• Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, Υπ. Εσωτερικών• Αντώνης Μπέζας, τέως Υπουργός• Σταύρος Τσιέπας, Πρέσβης επί τιμή• Συντονίζει : Κωνσταντίνος Αδάμ, τέως Πρόεδρος της ΠΟΠΣ ΒΛΑΧΩΝ13:30 Λήξη• Αντώνιος Μπουσμπούκης, ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του ΑΠΘ• Μιχαήλ Τρίτος, ομ. Καθηγητής ΑΠΘ• Φώτης Κιλιπίρης, Kαθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Πρόεδρος Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης, Πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων• Βασίλειος Καϊμακάμης, αφ. Καθηγητής ΑΠΘ• Dr. Vassiliki Rapti, Affiliated Faculty, Emerson College & Co-founder/Co-Chair of the Ludics Seminar, Mahindra Humanities Center, Harvard University Founding Director of Citizen TALES Commons• Μαρία Βίρβου, Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Πειραιώς• Μιχάλης Μαγειρίας, Πρόεδρος ΠΟΠΣΒ και ΠΒΑ• Αναστάσιος Βαβούσκος, Δρ. Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ – Δικηγόρος• Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ• Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης• Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.• Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης• Αχιλλέας Λαζάρου, Ρωμανιστής – Βαλκανολόγος, Επίτιμος Πρόεδρος της Παγκόσμιας Βλαχικής ΑμφικτιονίαςΚέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης3ης Σεπτεμβρίου – ΠανεπιστημιούποληΠληροφορίες : www.vlachs-popsv.gr