Απάντησε σε Ξανθό ο Πλεύρης: «Ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ η θωράκιση του ΕΣΥ από τη συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα»

Στην επίθεση πουστην κυβέρνηση, με αφορμή την εξασφάλιση κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, απάντησε οΟ υπουργός Υγείας παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία με τις ΜΕΘ Covid και non Covid που έχουν παραχωρήσει οι ιδιωτικές κλινικές σε Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και λεκανοπέδιο της Αττικής. Παράλληλα, μίλησε για «σπασμωδικές κινήσεις και δηλώσεις πανικού» από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.Αναλυτικά, οείπε: «Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έχουμε λάβει το σύνολο των κλινών ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών για τις ανάγκες του ΕΣΥ, σχεδόν 500 κλίνες covid στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη και άλλες 300 non covid, ενώ στο λεκανοπέδιο διασφαλίσαμε 300 κλίνες για covid περιστατικά και 300 κλίνες για non covid περιστατικά. Αντιλαμβάνομαι ότι η ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ και του τομεάρχη Υγείας κου Ξανθού μπροστά σε αυτήν την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θωρακίζει το ΕΣΥ τους οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις και δηλώσεις πανικού. Θα το ξεπεράσουν».