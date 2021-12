Προετοιμασία σε όλα τα «μέτωπα» για τα Χριστούγεννα – «Ισορροπεί» το τέταρτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με συστηματική προετοιμασία επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τυχόν νέα επιβάρυνση στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας ενόψει των Χριστουγέννων, εντείνοντας τη σχετική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Στην κατεύθυνση αυτή, το επόμενο δεκαπενθήμερο εκλαμβάνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να δρομολογήσει όλες τις εκκρεμότητες, ώστε η είσοδος στην εορταστική περίοδο να συμβεί με καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εκείνες δηλαδή που θα διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα περιπτώσεις χαλάρωσης, αλλά και συνωστισμού.Υπό αυτό το πρίσμα, συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κ.κ. Ιερώνυμο είχε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της συμμετοχής του στην έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου την ερχόμενη Δευτέρα, η οποία αποτελεί και την πρώτη συμμετοχή Έλληνα Πρωθυπουργού στις εργασίες της ΔΙΣ, στα εκκλησιαστικά χρονικά. Αντικείμενο της συνάντησης, παρουσία και της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως υπήρξε η λειτουργία των ναών στη διάρκεια των γιορτών, όπως και η πορεία των εμβολιασμών. Ειδικά για το εμβολιαστικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό επιτελείο επιθυμεί την αύξηση του εμβολιαστικού ρυθμού ήδη πριν από τις γιορτές, ώστε να αναχαιτιστεί η πιθανότητα υπερμετάδοσης του κορονοϊού, λόγω του εορταστικού κλίματος.Για το λόγο αυτό, μέχρι και αύριο, Κυριακή εξακολουθούν(self test) προς εμβολιασμένους και μη πολίτες (ένα ανά άτομο), προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ασυμπτωματικοί ασθενείς και να τεθούν αμέσως σε αυτοαπομόνωση, πριν δηλαδή ξεκινήσει το μαζικό, εορταστικό κύμα αγορών και εξόδων.Υπηρετώντας την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή αυτή της «στεγανοποίησης» της κοινότητας από την επιπλέον διασπορά του κορωνοϊού τα Χριστούγεννα, αλλά και της προστασίας τους ως της πλέον ευάλωτης ομάδας στον κορωνοϊό,όσοι πολίτες άνω των 60 ετών έχουν λάβει τη δεύτερη δόση πριν από επτά μήνες, χωρίς -μετά το πέρας του επταμήνου- να έχουν προχωρήσει στην αναμνηστική, τρίτη, δόση.Οι πολίτες που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία δεν θα απολαμβάνουν, αν δεν εμβολιαστούν, της πρόσβασης σε κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, αλλά και θα υποχρεούνται να πραγματοποιούν διαγνωστικά τεστ για την είσοδό τους σε υπηρεσίες και καταστήματα, όπως ακριβώς συμβαίνει για τους ανεμβολίαστους πολίτες όλων των ηλικιών.Στο «μέτωπο» του εμβολιασμού, την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου ξεκινά και ο εμβολιασμός παιδιών ηλικίας 5-11 ετών, ενώ την προηγούμενη ημέρα θα υπάρξει έκτακτη ενημέρωση από τις Καθηγήτριες, Βάνα Παπαευαγγέλου και Μαρία Θεοδωρίδου, οι οποίες θα απαντούν ζωντανά σε ερωτήσεις, μέσω διαδικτύου, σε γονείς και κηδεμόνες.Η κινητικότητα της κυβέρνησης σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα τις επόμενες ημέρες οφείλεται στην εκτίμηση πως ο ορίζοντας της αποκλιμάκωσης της πανδημίας αρχίζει να καθίσταται ορατός. «Ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια ισορροπία του τετάρτου κύματος της πανδημίας. Σε αυτήν την ισορροπία δεν ανεβαίνουν τα κρούσματα, και σιγά-σιγά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση και στους θανάτους, αλλά και της πίεσης στο ΕΣΥ» δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων. Αν αυτά, τελικά, χρειαστεί να γίνουν πράξη, «η φιλοσοφία μας θα μείνει ίδια. Τα μέτρα θα αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν εμβολιάζονται. Θεωρούμε αυτά τα μέτρα επαρκή και οποιοδήποτε μέτρο θα χρειαστεί βάση της πανδημίας να παρθεί, θα είναι σε αυτή τη λογική» εξήγησε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε ότι τυχόν αλλαγή του υφιστάμενου περιοριστικού πλαισίου, θα αφορά στον «περιορισμό δραστηριότητας στους ανεμβολίαστους, όχι περιορισμό δραστηριότητας στον εμβολιασμένο».Ανάμεσα στα επιδημιολογικά δεδομένα που εξετάζουν διεξοδικά ειδικοί και κυβέρνηση είναι η πορεία της πανδημίας στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αναμένεται και έντονη κίνηση τις ημέρες των γιορτών. «Η Αθήνα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση καλύτερη από ότι περιμέναμε, η πίεση της είναι περισσότερο στα non covid περιστατικά. Ευελπιστούμε, και με τα μοντέλα που έχουμε φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, και σιγά σιγά ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση και στο σύστημα υγείας» περιέγραψε χθες ο κ. Πλεύρης, ενώ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος αναφορικά με την εξέλιξη της παραλλαγής Όμικρον, δηλώνοντας πως «ευελπιστούμε ότι τα πρώτα στοιχεία που είναι θετικά θα αποτυπωθούν σε 10 με 15 ημέρες που θα υπάρξουν σαφή στοιχεία».Την ίδια ώρα, η θεραπεία με μονοκλωνικά φάρμακα περνά πλέον και στα περιφερειακά νοσοκομεία ανακοίνωσε χθες η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, προσθέτοντας άλλη μια γραμμή άμυνας απέναντι στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, καθώς η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ασφυκτική ως προς τη διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ. Σύμφωνα με την κ. Γκάγκα, η πίεση οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία στην περιφέρεια συνεχίζουν να φροντίζουν χιλιάδες non Covid περιστατικά ταυτόχρονα με τους ασθενείς με κορονοϊό, με την Αναπληρώτρια Υπουργό να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μόνο τον περασμένο μήνα και μόνο τα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ νοσήλευσαν σχεδόν 17.000 ασθενείς non Covid.Αντίθετα με τις προηγούμενες φάσεις της πανδημίας, δυνατή θα είναι την περίοδο των φετινών γιορτώντης χώρας προχωρώντας σταθερά προς την κανονικότητά τους. Ωστόσο, η λειτουργία τους θα υπόκειται σε σειρά περιορισμών, με βάση το σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο ενέκρινε ομόφωνα η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα, οι όροι λειτουργίας έχουν ως εξής:1. Οι χώροι εστίασης / chalet των χιονοδρομικών κέντρων να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την εστίαση σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους αντίστοιχα.2. Τα καταστήματα των χιονοδρομικών κέντρων να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το λιανεμπόριο.3. Οι ξενώνες/ξενοδοχεία των χιονοδρομικών κέντρων να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα ξενοδοχεία.4. Στους εξωτερικούς χώρους των χιονοδρομικών κέντρων (πίστες κλπ) να είναι υποχρεωτική η χρήση χειρουργικής μάσκας σε χώρους όπου υφίσταται συγχρωτισμός (π.χ. εκδοτήρια εισιτηρίων, χώροι αναμονής επιβίβασης σε αναβατήρες κλπ).5. Για τους αναβατήρες των χιονοδρομικών κέντρων ισχύουν τα εξής:·Για αναβατήρες ανοικτού τύπου, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός.·Για αναβατήρες κλειστού τύπου οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα συνεχούς φυσικού αερισμού, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαίνοντες φορούν υποχρεωτικά μάσκα και υφίσταται ο φυσικός αερισμός.·Για αναβατήρες κλειστού τύπου οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα συνεχούς φυσικού αερισμού, δύνανται να χρησιμοποιούνται στο 50% της πληρότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαίνοντες φορούν υποχρεωτικά χειρουργική μάσκα. Εάν αφορά σε άτομα της ίδιας οικογένειας αποκλειστικά, δύναται να χρησιμοποιηθεί το 100% της πληρότητάς τους.6. Στις σχολές χιονοδρομίας των χιονοδρομικών κέντρων, να είναι υποχρεωτική η χρήση χειρουργικής μάσκας σε χώρους όπου υφίσταται συγχρωτισμός. Τα δε καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού, που αυτές πιθανώς διαθέτουν, να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το λιανεμπόριο και με επιπρόσθετη υποχρέωση η ενοικίαση ρουχισμού, μάσκας σκι και κράνους σκι να απολυμαίνονται πριν από κάθε νέα τους χρήση.