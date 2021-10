Κύκλος Ιδεών: Δείτε live το συνέδριο «Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;»

Για πέμπτη χρονιά ο

διοργανώνει,

, το ετήσιο συνέδριό του με γενικό θέμα "Η Ελλάδα Μετά". Το συνέδριο "Η Ελλάδα Μετά V" διεξάγεται από χθες Δευτέρα,

με κεντρικό θέμα το ερώτημα: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;





«Θωράκιση των ασθενών μέσω επενδύσεων»Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος ΠΕΦ, Συνδιευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕΝΓιάννης Πολίτης, Δημοσιογράφος«Τουρισμός και Μεταποίηση. Ανταγωνιστικοί ή συμπληρωματικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας;»Συζητούν:Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, CHIPITA AEΘεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητής οικονομικής ανάλυσης, Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΓιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO Electra Hotels & ResortsΘεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Ομίλου QuestΣυντονίζει η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή* Συζήτηση με αφορμή βιβλίο των Θ. Πελαγίδη & Μ. Μητσόπουλου «Who's to Blame for Greece? Life After Bankruptcy: Between Optimism and Substandard Growth», MacMilan Palgrave, June 2021«Οι δύο όψεις των πραγμάτων στη διεθνή και την ευρωπαϊκή οικονομία: η θέση της Ελλάδας»Ευάγγελος Βενιζέλος, π. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης & υπουργός ΟικονομικώνΕυάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, MYTILINEOSΒασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Αlpha BankΣυντονίζει ο δημοσιογράφος, Κώστας ΚαλλίτσηςΗ ανασυγκρότηση της Δύσης μετά το Αφγανιστάν – οι επιπτώσεις στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια**The session is sponsored by NATO’s Public Diplomacy DivisionΙνώ Αφεντούλη, στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ, Διεύθυνση Δημόσιας ΔιπλωματίαςΟντίν Λιναρδάτου, ΔημοσιογράφοςΔημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΒουλευτήςΣπύρος Λίτσας, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΣώτη Τριανταφύλλου, Συγγραφέας, Ιστορικός των ΗΠΑΛουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής, Sciences Po, Παρίσι, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣυντονίζει ο δημοσιογράφος, Άγγελος ΚωβαίοςDavid Gordon, Senior Advisor & Eurasia GroupΆγγελος Αθανασόπουλος, ΔημοσιογράφοςEdward Luce, Journalist; Financial Times chief US commentator; columnist based in Washington, D.C.Παύλος Τσίμας, ΔημοσιογράφοΙωάννης Αλέξιος Ζέπος, πρέσβης ε.τ., πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΞ, πρώην Μόνιμος Αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟΓιώργος Πρεβελάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σορβόννη (Paris 1), ερευνητής στο CNRS (UMR Géographie-cités)Κατερίνα Σώκου, Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council, Aνταποκρίτρια Καθημερινής-ΣΚΑΙ στην ΟυάσινγκτονΓιώργος Ν. Τζογόπουλος, Fellow στο Κέντρο Στρατηγικών Σπουδών Μπέγκιν-Σαντάτ, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Νίκαιας, συγγραφέας του βιβλίου: The Miracle of China: The New Symbiosis with the WorldΚωνσταντίνος Φίλης, Αν. Καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας & Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΔΙΣ, Πάντειο ΠανεπιστήμιοΣυντονίζει ο δημοσιογράφος, Βασίλης ΝέδοςΝέα μεγάλα διλήμματα για την ΕυρώπηWelcome: Συμεών Τσομώκος, Delphi Economic ForumΜαρία Δεμερτζή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Bruegel, ΒρυξέλλεςΔημήτρης Αβραμόπουλος, π. Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας & Υπουργός ΕξωτερικώνΔημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Πρέσβης της ΕΕΓιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣτέλιος Περράκης, Ομοτ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Νεάπολης Πάφου, π. Πρέσβυς - Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος, Συμβούλιο της ΕυρώπηςΣυντονίζει ο δημοσιογράφος, Παντελής ΚαψήςIan Lesser, Acting President, German Marshall Fund of the USΓιάννης Κουτσομύτης, ΔημοσιογράφοςΤα κόμματα και το πολιτικό σύστημα: από την πολιτική στη μεταπολιτικήΠαρουσίαση έρευνας της Metron Analysis, από τον Στράτο Φαναρά, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Metron AnalysisΠάνελ συζήτησης:Γιάννης Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο ΠανεπιστήμιοΗλίας Κανέλλης, ΔημοσιογράφοςΛευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός ΕπιστήμοναςΔήμητρα Κρουστάλλη, ΔημοσιογράφοςΓρηγόρης Φαρμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, AGILIS S.A. Statistics & InformaticsΣυντονίζει ο δημοσιογράφος, Γιώργος Κουβαράς«Φιλελεύθερη Δημοκρατία και Πανδημία»Cas Mudde, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, ΗΠΑΠέτρος Παπασαραντόπουλος, Εκδότης, ΣυγγραφέαςΣυζητούν:Χρήστος ΧωμενίδηςΕυάγγελος Βενιζέλος