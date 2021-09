Μητσοτάκης στο Athens Democracy Forum: Δεν είναι πρόθεσή μου να εμπλακώ σε αγώνα εξοπλισμών με την Τουρκία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Συνήψαμε με τον πρόεδρο Μακρόν μία στρατηγική συνεργασία. Υπάρχει το άρθρο της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, που λέει πως εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεχθεί επίθεση τότε το άλλο θα συνδράμει προς βοήθεια. Συμβολίζει την δέσμευση της Γαλλίας αλλά και το ενδιαφέρον της για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» τόνισε οαπαντώντας στο ερώτημα «γιατί υπήρξε αυτή η συμφωνία με τη Γαλλία», του δημοσιογράφου των New York Times,, σε συζήτηση που έχουν αυτή την ώρα, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου «Athens Democracy Forum».«Πήραμε τις φρεγάτες στο καλύτερο τίμημα και στον καλύτερο χρόνο παράδοσης» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Πήραμε πλοία που θα βάλουν τοστην ψηφιακή εποχή και που θα μας ενισχύσουν σημαντικά την αποτρεπτική μας ικανότητα».Σε ερώτηση γιατί να γίνει αυτή η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, αφού η Ελλάδα είναι και μέλος του, ο πρωθυπουργός απάντησε πως «Η συμφωνία συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΝΑΤΟ περί αναβάθμισης της αμυντικής ικανότητας των κρατών - μελών του. Υποχρέωση μου είναι να υπερασπιστώ την πατρίδα μου. Πρόκειται επίσης για μία ξεκάθαρη στάση από την πλευρά της ΕΕ να κινείται για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της σε περιοχές, που το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εμπλακεί και χωρίς την έγκριση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε την επέκταση της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για ακόμη 5 χρόνια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε ΗΠΑ, Γαλλία και Ελλάδα, οι εν λόγω πρωτοβουλίες είναι αλληλοσυμπληρωματικές. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, είναι μακράν η επιτυχέστερη συμμαχία» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.«Οι συγκεκριμένες επενδύσεις βρίσκονται εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου της χώρας και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται εις βάρος των άλλων προτεραιοτήτων μας» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε άλλη ερώτηση στη συζήτηση που έχει με τον δημοσιογράφο των New York Times, Steven Erlanger στο Athens Democracy Forum. «Έχω ξεκαθαρίσει πως δεν θα μπούμε σε μία κούρσα εξοπλισμών με την, ωστόσο, επαναλαμβάνω πως θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.«Δεν θα είμαι απολογητικός σε ό,τι αφορά στην προστασία των συνόρων μας. Τον Μάρτιο του 2020 η Τουρκία εργαλειοποίησε τους μετανάστες, αντισταθήκαμε, προστατεύσαμε τα σύνορα μας και συνεχίζουμε να το κάνουμε με τρόπο που σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε ο πρωθυπουργός σε άλλο σημείο της συζήτησης που έχει με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας New York Times, Steven Erlanger, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου,«Επιπλέον αντιμετωπίσαμε το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, αύριο θα επισκεφθώ τη Σάμο και το νέο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δεν είναι αντιφατικό να υπερασπίζεσαι τα σύνορα σου με ταυτόχρονο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα» συνέχισε ογια να συμπληρώσει: «Έχουμε κάθε συμφέρον να εργαζόμαστε από κοινού με την Τουρκία και να διαλύουμε τα κυκλώματα διακινητών. Πιστεύω πως η Τουρκία μπορεί να κάνει περισσότερα. Μπορεί για παράδειγμα να δεχθεί τις επιστροφές, που εμπεριέχονται στην κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας. Δεν το κάνουν προς το παρόν και μιλάμε για περίπου 2.000 ανθρώπους. Η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει, πάντως, πως δεν θα ξαναβιώσουμε σκηνές του 2015». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Ευρώπη, λέγοντας με νόημα: «Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει και ένα έλλειμμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και μία πολύ σημαντική ένδειξη θα ήταν η συμφωνία επί του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτό το ζήτημα τουλάχιστον για το ορατό μέλλον».«Το θέμα του εμβολιασμού δεν έχει πολιτικοποιηθεί στην Ελλάδα, όσο στις ΗΠΑ. Πρέπει να πω πως στο θέμα αυτό δεν είχαμε την απαραίτητη στήριξη της αντιπολίτευσης» ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα. «Γνωρίζουμε πως μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό εμβολιασμού, είμαστε λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν θα επιβάλουμε περαιτέρω υποχρεωτικότητα ως προς τον εμβολιασμό, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Οι ανεμβολίαστοι δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους, όπως εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αλλά και τα γήπεδα. Καθώς μπαίνουμε στον Οκτώβριο πιστεύω πως όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, ιδίως οι νεαρότεροι πολίτες θα το ξανασκεφτούν και θα κάνουν το εμβόλιο» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση, που είχε με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας, New York Times, Steven Erlanger, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, Athens Democracy Forum.«Δεν υποστηρίζουμε την Βουλγαρία στα προβλήματα που δημιουργεί στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Σε λίγες ημέρες θα λάβει χώρα η Σύνοδος ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στη Σλοβενία και πρέπει ως Ευρώπη να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ένταξης των συγκεκριμένων χωρών στην ΕΕ». υπογράμμισε ο πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση στη συζήτηση, που είχε με τον δημοσιογράφο των New York Times, Steven Erlanger, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου Athens Democracy Forum. «Έχω μιλήσει για τα προβλήματα σε ό,τι αφορά στη συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία, δεν την υπερψήφισα, αλλά είχα πει πως είναι διεθνής υποχρέωση της χώρας και ως εκ τούτου θα τη σεβαστώ» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.