Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 14 μονάδων της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ακλόνητη παρά τις δυσκολίες του τελευταίου διαστήματος παραμένει η δημοσκοπική κυριαρχία της κυβέρνησηςΌπως φανερώνει η έρευνα της Opinion Poll για την εφημερίδα Political η διαφορά τηςβρίσκεται στις 13,9% ποσοστιαίες μονάδες ενώ την ίδια ώρα ισχυρό προβάδισμα με 25,9% διατηρεί ο κ. Μητσοτάκης έναντι του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έρευνα στο ερώτημα «Αν προέκυπτε θέμα εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» το 35% απαντά ΝΔ ενώ το 21,1%Σημειώνεται δε πως συντριπτική είναι και η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας στο ερώτημα, ανεξάρτητα από την κομματική προτίμηση, ποιο κόμμα θα κέρδιζε τις εκλογές, όπου το κυβερνών κόμμα 66,2% έναντι 11,3 του ΣΥΡΙΖΑ.Την ίδια στιγμή αδιαμφισβήτητη είναι η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην one on one «μονομαχία» αφού εμφανίζει ποσοστό καταλληλότητας για πρωθυπουργός 45,6%H έρευνα αποτυπώνει και την άποψη του κόσμου για την διαχείριση των πυρκαγιών με το 29,7% να ρίχνει την ευθύνη στην κυβέρνηση ενώ το 27,6% στους εμπρησμούς. Την ίδια ώρα αρνητική είναι η άποψη των πολιτών, σε ποσοστό 51,4% για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα.