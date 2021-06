Σκέρτσος: Η Ελλάδα είναι 7η στην ΕΕ στον ρυθμό εμβολιασμού και στο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

είναι έβδομη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ όσον αφορά στονανά 100 κατοίκους και όσον αφορά στοανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργόΟ κ. Σκέρτσος παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου όσον αφορά στην εκστρατεία εμβολιασμού, τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, λόγω της πανδημίας.-Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγράμματος εμβολιασμών8,4 εκ εμβολιασμοί, (4,8 εκ με 1η δόση και 3,7 εκ με ολοκληρωμένο εμβολιασμό), 1.526 εμβολιαστικά κέντρα, περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι.-Τοπαρέχει: Τεχνική υλοποίηση αποφάσεων Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και αναλυτική ενημέρωση των πολιτών. Προγραμματισμό και διαχείριση ραντεβού μέσω online πλατφορμών και με τη χρήση αλγορίθμων. Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Η χώρας μας υλοποιεί ήδη το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό εμβολιασμού στη βάση της ελληνικής Πρωτοβουλίας.-Εμβολιασμοί σε νησιά:Επιτυχής διευθέτηση ειδικών θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (συνθήκες μεταφοράς). Σε 69 νησιά έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί και με τις 2 δόσεις. Σε 19 νησιά εντατικοποιείται το πρόγραμμα με πρόσθετες γραμμές- Εμβολιασμοί σε δομές κοινωνικής φροντίδας και σε ειδικές ομάδες (φυλακές, δομές αιτούντων άσυλο, Ρομά).-Mega Centers σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάτρα.-Ρυθμός εμβολιασμού δόσεις/ 100 κατοίκους: 7η καλύτερη θέση στην Ε.E..-Ποσοστό πληθυσμού με ολοκληρωμένο εμβολιασμό: 7η καλύτερη θέση στην Ε.E. (37,0%).-18% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.-10η καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.-28% κάτω από το μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης.-33,5 εκ. self tests.-4,4 εκ πολίτες.-10.349 φαρμακεία συμμετείχαν στο πρόγραμμα.-πάνω από 35.000 θετικά κρούσματα Covid-19 καταγράφηκαν.-37% στο σύνολο των θετικών κρουσμάτων οφείλονταν στα δωρεάν self tests τον Μάιο και 57% τον Ιούνιο.-75% μείωση στον μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων.-64,5% μείωση στο ποσοστό θετικότητας εβδομάδας.- 79% μείωση στο μέσο όρο νέων εισαγωγών.-69% μείωση στο μέσο όρο ενεργών νοσηλειών.1.Σημαντική αύξηση δαπανών για την υγεία (% Α.Ε.Π.) και το πρώτο εξάμηνο 2021.2.Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους για ένα έτος, ανεξαρτήτως προϋποθέσεων ασφαλιστικής ικανότητας.3.Περίπου 1.000 κλίνες Μ.Ε.Θ. COVID-19 διαθέσιμες (σε σύνολο 1.542).4.Πρόσκληση σε ιδιώτες γιατρούς για την προσωρινή στελέχωση του Ε.Σ.Υ. στις ειδικότητες αιχμής και επιστράτευση όπου απαιτήθηκε για την κάλυψη όλων των κενών.5.Ειδικά πρωτόκολλα για τη σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς και των περισσοτέρων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκκίνηση της τουριστικής περιόδου.6.Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης (self test) σε εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικούς, μαθητές.7.Λειτουργίες πλατφορμών δήλωσης self test και έκδοσης βεβαιώσεων εμβολιασμού.8.Θέσπιση προσωρινού ΑΜΚΑ για αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ προκειμένου να εμβολιαστούν.Σε ό,τι αφορά την στήριξη της κοινωνίας, της οικονομίας, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων:1.Επτά (7) κύκλοι επιστρεπτέας προκαταβολής: Συνολικά έχουν μέχρι στιγμής χορηγηθεί 8,26 δισ. ευρώ σε πάνω από 600.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (2,7 δισ. ευρώ εντός του 2021).2.Αναστολή υποχρέωσης καταβολής μισθωμάτων κατά τους μήνες της έξαρσης του COVID-19 για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 300.000 ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν αποζημίωση για μειωμένα ενοίκια, εκτιμώμενου ύψους 670 εκατ. ευρώ εντός του 2021.3.Πρόγραμμα Γέφυρα Ι για την επιδότηση δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορονοϊού: Έχουν επιδοτηθεί 117.545 μέχρι το τέλος Μαΐου 2021, με το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί να ανέρχεται στα 142 εκατ. ευρώ.4.Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ για την επιδότηση δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ για το 2021. Έχουν υποβληθεί 41.437 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι το τέλος Μαΐου 2021.5.Αναστολή πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, συνολικού κόστους περίπου 300 εκατ. ευρώ για το 2021.6.Κάλυψη από τον κρατικό Προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, με κόστος 1,05 δισ. ευρώ για το 2021.7.Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ σε μηνιαία βάση, των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, με κόστος 1,59 δισ. ευρώ για το 2021.8.Αποζημίωση ειδικού σκοπού και αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις, με κόστος 595 εκατ. ευρώ, από τις οποίες ωφελούνται περισσότεροι από 500.000 δικαιούχοι.9.Κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών (συμψηφισμός με φορολογικές υποχρεώσεις), ύψους 250 εκατ. ευρώ για το 2021.10.Παράταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας κατά 2 μήνες, με κόστος 151 εκατ. ευρώ για το 2021.11.Επιχορήγηση ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη /αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).12.Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ και 420 εκατ. ευρώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις.13.Στήριξη στις επιχειρήσεις Πολιτισμού με τη μορφή κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου και μειωμένου Φ.Π.Α..14.Διανομή κατ’ οίκον διδακτικών συγγραμμάτων Α.Ε.Ι. με μεγαλύτερη συμμετοχή από το 2020.15.Διεύρυνση του αριθμού των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που κατέστησαν δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.16.Μείωση για το 2021 της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 70%.17.Επέκταση της μείωσης κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.18.Αναστολή καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα για το 2021 και για το 2022.19.Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για τις απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις.