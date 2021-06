Προανακριτική: Νέα στοιχεία - «φωτιά» από Καλογρίτσα, επιβαρύνουν περαιτέρω τον Νίκο Παππά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέα στοιχεία επιβαρυντικά στοιχεία για τις ενέργειες του πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ channel διαβίβασε στην στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής ο κ. Χρήστος Καλογρίτσας. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο κρίσιμος μάρτυρας σε ενημερωτικό σημείωμα χαρακτηρίζει υποκριτική την στάση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ επιτίθεται στον κ.Παράλληλα, για την υποστήριξη των ισχυρισμών του παραθέτει νέα «καυτά» sms και αναλυτικά τιμολόγια που επιβεβαιώνουν – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές - ότι ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συντόνιζε όλες τις ενέργειες και συναντήσεις του κ. Καλογρίτσα και του έδινε εντολές για το πώς θα δράσει, αποδεικνύοντας ότι ο κ. Καλογρίτσας λειτουργούσε ως παρένθετο πρόσωπο (μπροστινός) του κ. Παππά.· SMS του κ. Παππά προς τον κ. Καλογρίτσα που του αναφέρει «Tony Lianos he will be waiting at ccc office at 9 am tomorrow» επισημαίνοντας του «γρήγορα» «αύριο πρωί», πράγμα που αποδεικνύει ότι ο κ. Παππάς κανόνισε συνάντηση του κ. Καλογρίτσα με τον κ. Λιανό της ccc πριν το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και την έκδοση της εγγυητικής, εκθέτοντας τον κ. Παππά που δήλωνε ότι δεν είχε σχέση με τις επαφές Καλογρίτσα ccc. Ο κ. Παππάς λοιπόν εμπλέκεται απόλυτα στην αφανή συνεργασία Καλογρίτσα CCC για τις τηλεοπτικές άδειες. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λιανός είναι προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών της CCC και ένα από τα πρόσωπα που συντόνιζαν τις ενέργειες προκειμένου να διαβιβαστούν 3 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία του κ. Καλογρίτσα προκειμένου να πληρωθεί η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό· SMS του κ. Παππά προς τον κ. Καλογρίτσα όπου αρχικά αναφέρει «περιμένω τηλ» και εν συνεχεία «Μίλησα σε παίρνει τηλ σήμερα. Ζήτησε ο Κοντ να σε δει…… λέει ό, τι του πούμε (φουρλεμάδης)», πράγμα που αποδεικνύει ότι ο κ. Παππάς επικοινώνησε με τον κ. Κοντομηνά, ότι κανόνισε τη συνάντηση Καλογρίτσα - Κοντομηνά και ότι είχε διασφαλίσει ότι ο κ. Κοντομηνάς θα κάνει «ό,τι του πούμε», επιβεβαιώνοντας ότι ο κ. Καλογρίτσας λειτουργεί με εντολές του κ. Παππά. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παππάς έχει αρνηθεί πως ο ίδιος συντόνιζε και καθοδηγούσε τον κ. Καλογρίτσα προκειμένου να αντληθούν χρήματα από άλλους επιχειρηματίες· Σειρά τιμολογίων που επιβεβαιώνουν τα όσα έχει καταθέσει στην προανακριτική επιτροπή περί της χρηματοδότησης της εφημερίδας Documento από τον ίδιο με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καλογρίτσας είχε υποστηρίξει πως από την έκδοση της εφημερίδας και εως το διάστημα που παρέμεινε στην επιχείρηση διέθεσε περίπου 3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο ο ίδιος έχει διευκρινίσει ότι τα χρήματα αυτά δεν σχετίζονται με το ποσό που του επιστράφηκε μετά την ακύρωση του τηλεοπτικού διαγωνισμού, τα νεότερα στοιχεία ενδυναμώνουν όσα έχουν αποδειχθεί ήδη. Ο κ. Παππάς ενώ ήταν αρμόδιος υπουργός έστελνε εκ μέρους του τον κ. Καλογρίτσα και του διασφάλιζε να βρει χρήματα και συνεταίρους για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑchannel.Tην ίδια ώρα, για «τζούφια στοιχεία» κάνει λόγο η πρώτη, λιτή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα νέα έγγραφα που διαβίβασε στην προανακριτική ο κ. Καλογρίτσας. «Η Ν.Δ. μηρυκάζει για μια ακόμα φορά τζούφια στοιχεία. Αναμασά όσα έχουν ήδη καταρριφθεί από τους μάρτυρες και την έκθεση της ΤτΕ. Το φιάσκο του φιάσκου...» αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης