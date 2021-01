Απολογία Τζώρτζη Κουτσολιούτσου: Δίνω όλες τις μετοχές μου στο Δημόσιο για να συμψηφιστεί η ζημιά που έχει προκληθεί

Ολόκληρη η συμπληρωματική απολογία του έχει ως εξής:

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Διατεθειμένος να παραχωρήσει τις μετοχές του στο Δημόσιο, ώστε να αποσβέσει πιθανή ζημιά που έχει προκληθεί από ενέργειες, οι οποίες τον αφορούν, φέρεται να είναι ο προσωρινά κρατούμενος επιχειρηματίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ανακρίτρια του 35ου τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών.Στη συμπληρωματική απολογία και το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στις 22 Δεκεμβρίου, ο γιος του ιδρυτή της, μία ημέρα μετάκαι τις αναφορές που ενέπλεξαν τότε κυβερνητικά στελέχη, δηλώνει: «Ακόμα και τις μετοχές που κατέχω, που έχουν ακόμα σημαντική αξία, δηλώνω ότι τις διαθέτω υπερ του δημοσίου για τυχόν υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι αυτού». Παράλληλα αναφέρει ότι «όλοι οι λογαριασμοί μου είναι δεσμευμένοι, ακόμα και ο φοιτητικός λογαριασμός της κόρης μου, που δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές της. Θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση και ο εγκλεισμός μου δε μου επιτρέπει να συνδράμω, όπως θα ήθελα».Αρνούμαι τις κατηγορίες, που μου αποδίδονται με το κατηγορητήριο. Αναφέρομαι στην από 09-09-2020 αρχική απολογία μου, στο από 09-09-2020 απολογητικό μου υπόμνημα και στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που προσκόμισα.Έχω αντικειμενική δυσκολία λόγω της κράτησής μου να διαβάσω τη δικογραφία, για να μπορώ να τοποθετηθώ. Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία διερεύνησης, γιατί μερικά πράγματα είναι αποσπασματικά ή ημιτελή.Όχι δεν είχα γνώση. Μόνο κάποια στιγμή κατάλαβα ότι υπήρχε παραποίηση οικονομικών στοιχείων, αλλά δεν ήξερα για εταιρείες. Αναφορικά με χρήματα δεν έχω δώσει σχετική εντολή σε FFGS, θυγατρικές ή μη εταιρείες, ενώ τις αναφερόμενες ενδείξεις ότι μπορεί και να ήμουν δικαιούχος μίας εταιρείας LAND0CEAN, θα μπορούσα να υπογράψω και ενώπιόν σας ότι ουδεμία σχέση έχω με αυτήν.Γύρω στο έτος 2008 με 2009 χωρίς να έχω πλήρεις ενδείξεις, όπως ποιοι λάμβαναν μέρος. Έκτοτε ήταν σε γνώση μου και εγκλωβίστηκα στην κατάσταση. Το μόνο που έκανα και αυτός ήταν ο ρόλος μου, αφού η εταιρεία ήταν εισηγμένη και την παρακολουθούσαν αναλυτές, να ακολουθώ οδηγίες τους, να λαμβάνω μέσο όρο αναλυτών, με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων αποτελεσμάτων.Ήταν εργαζόμενος.Ήταν τότε που άρχισα να ασχολούμαι πιο ενεργά, να έχω επαφές με το επενδυτικό κοινό, να αποκτώ πείρα και κατάλαβα ότι τα νούμερα δεν κόλλαγαν. Όταν το αντιλήφθηκα αυτό, αντέδρασα και στους γονείς μου και με διαβεβαίωσε ο πατέρας μου ότι ήταν κάτι παροδικό. Είχα δηλώσει ότι δε γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και με την παρουσία Μπεγιέτη και Νιώτη και με απειλούσαν ακόμα και με αποκλήρωση.. Ως άνθρωπος είμαι ήπιος και ηθικός και δε θα τα πήγαινα κόντρα στον πατέρα ακόμα και τώρα, αλλά έχω έντονο μέσα μου θυμό, γιατί θεωρώ ότι ο πατέρας μου έπρεπε να με καλύψει, γιατί δεν είχα ρόλο σε καμία απόφαση στην Ασία και στην Ελλάδα μόνο για τις νόμιμες. Ποτέ δεν ενημερωνόμουν για χρήματα, μεταφορές και συναφή στοιχεία. Ακόμα και για τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα για εντολές που φέρεται να έχω δώσει, αυτές ήταν προσυμφωνημένες από την Νιώτη και τον πατέρα μου και εγώ απλά υπέγραφα, γιατί είχα το δικαίωμα υπογραφής. Είχα έντονη αντίδραση για τον αλληλόχρεο που είχε ο πατέρας μου στην εταιρεία, γιατί πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία, αλλά δεν μπορούσα να επιβάλω την άποψή μου και ο πατέρας μου μου υποσχόταν ότι θα τον κλείσει. Στο κομμάτι που αφορά τη FF και τη LINKS δεν είχα τη δύναμη στην πραγματικότητα να επιβάλω αποφάσεις και να ενεργήσω. Εν γένει δεν ενήργησα ποτέ με δόλο ούτε με σκοπό να αποκομίσω όφελος.Τα τελευταία δέκα με δώδεκα χρόνια δεν έχει αλλάξει η περιουσία μου, κινητή και ακίνητη. Όλοι οι λογαριασμοί μου είναι δεσμευμένοι, ακόμα και ο φοιτητικός λογαριασμός της κόρης μου, που δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές της. Θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση και ο εγκλεισμός μου δε μου επιτρέπει να συνδράμω, όπως θα ήθελα.Η A&M είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα αυτό. Η πίεση ήταν πολύ έντονη. Εκείνο που έπρεπε να γίνει ήταν η αναμόρφωση των οικονομικών της εταιρείας, αφού προείχε να μείνει η εταιρεία ζωντανή. Επαναλαμβάνω ότι η πίεση ήταν ασφυκτική από προμηθευτές, τις τράπεζες, τον Τύπο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ζητούσε στοιχεία.Όχι. Ακόμα και τις μετοχές που κατέχω, που έχουν ακόμα σημαντική αξία,Σε σχέση με τις συμπληρωματικές κατηγορίες που μου αποδίδονται θέτω υπ' όψιν Σας τα εξής:Στο συμπληρωματικό κατηγορητήριο έχει διευρυνθεί ο χρόνος τέλεσης της πράξεως χειραγώγησης της αγοράς και πλέον περιλαμβάνει τα έτη 2008 έως 2018, ενώ φέρεται και πάλιν ως τελούμενη αποκλειστικώς δια της δημοσιεύσεως ανακριβώνΌπως έχω ήδη αναφέρει στο από 9/9/2020 υπόμνημα απολογίας μου η άποψη, ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής τελεί σε σχέση αποκλειστικής εξάρτησης από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι εσφαλμένη. Για την διάγνωση πράξεων χειραγώγησης αγοράς πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν αφενός μεν τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς (π.χ. κανόνες διαρκούς διαπραγμάτευσης, συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού) αφετέρου δε η ρευστότητα της εν λόγω αγοράς, καθώς πρακτικές συνήθεις και αποδεκτές στις αγορές υψηλής ρευστότητας κινδυνεύουν να θεωρηθούν ως χειραγώγηση σε αγορές χαμηλής ρευστότητας.Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η εκδοχή ότι οι οικονομικές καταστάσεις από μόνες τους συνιστούν άνευ ετέρου χειραγώγηση, είναι προδήλως εσφαλμένη, διότι θεωρεί ότι η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι αποκλειστικώς προσδιοριζόμενη από την "αξία" της εταιρείας, ενώ η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώνεται από πλήθος άλλων παραγόντων που σχετίζονται άμεσα με την δυναμική, το είδος και την λειτουργία της αγοράς.Επισημαίνω ακόμη ότι τα διαλαμβανόμενα στο κατηγορητήριο περί της "πραγματικής" αξίας της μετοχής εδράζονται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης. Ειδικότερα:Σύμφωνα με την κατηγορία, "για το χρονικό διάστημα από 12/3/2008 έως 3/5/2018 η αξία της [μετοχής] είχε αναρριχηθεί μέχρι και στο ποσό των 35 ευρώ περίπου, τη στιγμή που η πραγματική της αξία, τουλάχιστον με βάση τα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζει η Εταιρία στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για την εταιρική χρήση 2017 ήταν μηδενική και σε κάθε περίπτωση όχι ανώτερη των 4,8 ευρώ, τιμή στην οποία κατέληξε την 251.5.2018"Το κατηγορητήριο είναι στο σημείο αυτό πολλαπλώς εσφαλμένο, αφού προσδιορίζει την αξία της μετοχής της Εταιρείας βάσει γεγονότων που συνέβησαν πολλά χρόνια μετά την διαμόρφωση της τιμής της μετοχής κατά τον χρόνο δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Είναι άτοπον οι αναδιαμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του 2017 να αποτελούν μέτρο σύγκρισης και αφετηρία προσδιορισμού αξίας χρηματοπιστωτικού μέσου που ευρισκόταν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά το έτος 2008!Περαιτέρω, ενώ οι αναθεωρημένες καταστάσεις του έτους 2017 έχουν προσδιορίσει την αξία της Εταιρείας σε συγκεκριμένο ύψος (έστω και με συλλήβδην διαγραφές αξιών της εταιρικής περιουσίας), η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου θεωρείται - αυθαιρέτως - μηδενική ή έχουσα την τιμή της ημέρας που τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σε χρόνο δηλαδή που έχουν επισυμβεί και άλλα γεγονότα που αφορούν την λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.Ακόμη και αν, εσφαλμένως, θεωρηθεί ότι το γεγονός που προσδιορίζει την αξία του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου είναι οι οικονομικές καταστάσεις της, έπρεπε σε κάθε περίπτωση για κάθε ένα έτος από τα αναφερόμενα στο εις βάρος μου κατηγορητήριο να υπάρχουν και τα υπόλοιπα δεδομένα προκειμένου να καταδειχθεί η ύπαρξη ή όχι χειραγώγησης. Εφόσον λοιπόν λαμβάνεται ως μέτρο αναφοράς το έτος (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), έπρεπε να γίνει σύγκριση των συναλλαγών του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου με ομοειδή χρηματοπιστωτικά μέσα και δείκτες στην ίδια οργανωμένη αγορά σε σχέση με επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως είναι π.χ. η εμπορευσιμότητα, η διακύμανση τιμών και ο όγκος των συναλλαγών κατά το ίδιο έτος. Με άλλους λόγους, οι ενδείξεις περί χειραγώγησης πρέπει να αναζητηθούν ξεχωριστά για κάθε ένα έτος σε σχέση με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονταν κατά τον αυτό χρόνο.Στο παρόν στάδιο της ανάκρισης μου αποδίδεται συμπληρωματικώς ως παράνομο περιουσιακό όφελος η Συμφωνία μη Ανταγωνισμού που συνήφθη με τη εταιρεία Dufry AG στο πλαίσιο της πώλησης των ΚΑΕ και η επιστροφή κεφαλαίου για τα έτη 2014 και 2015. Επ' αυτών, και διευκρινιστικώς επί των λοιπών στοιχείων του κατηγορητηρίου ως προς το σκέλος αυτό, θέτω υπ' όψιν Σας τα ακόλουθα:- Η Συμφωνία μη Ανταγωνισμού με την εταιρεία Dufry AG ύψους 28.000.000Την 9/10/2012 υπεγράφη "Non-Competition Agreement" μεταξύ της DUFRY AG, εμού και του Δημητρίου Κουτσολιούτσου. Εγώ συμμετείχα στην εν λόγω συμφωνία ως διευθύνων σύμβουλος της FFSA και ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος ως Πρόεδρος της FFGS στο στάδιο της πώλησης του 51% των μετοχών των ΚΑΕ. Με την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο δεσμευτήκαμε, κατόπιν απαίτησης της αγοράστριας ώστε καμία εταιρεία του ομίλου να μην προβεί σε ανταγωνιστικές ενέργειες και συμφωνήσαμε με την αγοράστρια το δικαίωμα να απαιτήσει η τελευταία την Τροχή τεχνογνωσίας από πλευράς των εταιριών του ομίλου για την τυχόν μελλοντική δραστηριοποίηση της αγοράστριας στις αγορές κυρίως της Ευρώπης και της Ασίας (ήτοι την δραστηριοποίηση της Dufry AG στις Ασιατικές αγορές), με αντάλλαγμα για τη συμφωνία αυτή ποσού των 28 εκατομμυρίων ευρώ.Πέρα από το γενικό κανόνα ότι οι ρήτρες μη ανταγωνισμού έχουν ως σκοπό την προστασία του αγοραστή και εισάγουν περιορισμό ανταγωνισμού εις βάρος του πωλητή, σε μερικές περιπτώσεις, αυτός που έχει ανάγκη προστασίας από τον ανταγωνισμό είναι ο πωλητής. Τέτοιες περιπτώσεις, είναι εκείνες που μεταβιβάζεται μέρος μόνο της επιχείρησης (π.χ. υποκατάστημα), ή τομέας αυτής και συνεπώς διασπάται ο λεγόμενος "αέρας της επιχείρησης" και ελλοχεύει ο κίνδυνος να μετακινηθεί ολόκληρη η πελατεία του πωλητή στον αγοραστή.Στην προκειμένη περίπτωση, επομένως, η φύση και το είδος της Συμφωνίας μη Ανταγωνισμού ουδόλως σχετίζεται τιμή της μετοχής της FFSA ή την αξία της Εταιρείας ή τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων. Η συγκεκριμένη Συμφωνία είναι παντελώς ανεξάρτητη οιασδήποτε πράξης χειραγώγησης (και αληθούς υποτιθέμενης) αφού σχετίζεται μόνον με το είδος της δραστηριότητας. Αυτό που ήθελε να επιτύχει η Dufry AG ήταν η δέσμευση των εταιρειών του ομίλου FFSA ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους στην αγορά Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών σε αγορές που η αγοράστρια εταιρεία (Dufry AG) επιθυμούσε να εισέλθει.Η ανάληψη υποχρέωσης μη ανταγωνισμού από πλευράς των εταιρειών του ομίλου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί περιουσιακό όφελος και δη παράνομο από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.Επισημαίνω ότι η Εταιρεία FFGS έχει παράσχει εξηγήσεις στο πλαίσιο της Διοικητικής Διαδικασίας για την συγκεκριμένη Σύμβαση ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίες θεωρήθηκαν επαρκείς και γι' αυτό η ΕΚ δεν προέβη σε περαιτέρω ενέργειες.Σε κάθε περίπτωση και για να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία σχετικά με την περαιτέρω χρήση του εν λόγω ποσού, σημειώνω ότι το σύνολο των 28 εκατομμυρίων ευρώ πιστώθηκε σε λογαριασμό της "FF Group Sourcing Limited" από Dufry Cyprus II Ltd στις 23/04/2013, στην Τράπεζα "The Bank of China (Hong Kong) Ltd", υπό στοιχεία 036-742-9-203068-6. Σημειώνεται ότι, αντίγραφο του παραστατικού της ως άνω Τράπεζας προσκομίστηκε από την FFSA στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως και αντίγραφο του παραστατικού της δοθείσας εντολής προς την Τράπεζα Bank Mendes Gans N.V. για την καταβολή του ως άνω ποσού των 28 εκατ. ευρώ εκ μέρους της Dufry.Οι ανωτέρω χρηματικές κινήσεις επιβεβαιώνονται και από την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου της εταιρείας PwC (σελ.180-181) από την οποία προκύπτει επίσης ότι εγώ προσωπικώς ούτε έλαβα ούτε διακίνησα τα χρήματα αυτά.- Η χρηματοδότηση της εταιρείας από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτέςΕπισημαίνω και πάλι ότι η χρηματοδότηση της εταιρείας μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων δεν μπορεί να θεωρείται παράνομο περιουσιακό όφελος από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Η άντληση χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης ομολογιών είναι διαδικασία σύναψης δανειακής σύμβασης με τους χρηματοδότες της εταιρείας που κατά την οποία ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ δανειστή και οφειλέτη. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι η εικόνα του οφειλέτη στο χρηματιστήριο είναι ένας από τους παράγοντες που θα λάβει υπ' όψιν ο υποψήφιος δανειστής για την έναρξη διαπραγματεύσεων, δεν αποτελεί πάντως το στοιχείο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και το ύψος της χρηματοδότησης.Σε κάθε περίπτωση η μείωση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής δεν συνιστά βεβαία και οριστική βλάβη των ομολογιούχων (κατά 90% σύμφωνα με το κατηγορητήριο), αφού η εταιρεία ευρίσκεται ήδη σε καθεστώς προστασίας και υπό αναδιάρθρωση με επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την χρήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υψηλής αξίας.- Το τίμημα από την πώληση μετοχών της Folli Follie μέσω της εταιρείας RedecaΟυδέποτε κατείχα σημαντικό μερίδιο των μετοχών του ομίλου. Το ποσοστό που είχα αποκτήσει ήταν περίπου το 2,6 % του μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες κατείχε η εταιρεία Redeca αποκλειστικώς δικών μου συμφερόντων και ανήρχετο σε 1.340.000 μετοχές. Από αυτές, 200.000 μετοχές επωλήθησαν στις 21 και 24 Απριλίου 2017 κατόπιν παράκλησης του πατέρα μου προκειμένου να αποπληρωθεί προσωπικό δάνειο που είχε λάβει από την τράπεζα Credit Suisse. Οι εν λόγω συναλλαγές έγιναν με πλήρη διαφάνεια, ανακοινώθηκαν μάλιστα στο ΧΑΑ από τον όμιλο, όπως προβλέπεται, προς ενημέρωση του επενδυτικούΚοινού.Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύεται ότι το προϊόν της πώλησης των μετοχών που κατείχε η Redeca μεταφέρθηκε σε λογαριασμό του πατέρα μου, στον οποίο υπήρχα μεν ως δεύτερο όνομα αλλά ουδέποτε είχα δώσει εντολή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Από τον λογαριασμό αυτόν αναλήφθηκαν τα σχετικά ποσά προς εξόφληση του προσωπικού δανείου του πατέρα μου χωρίς καμία περαιτέρω συμμετοχή μου.- Επιστροφή κεφαλαίου για τα έτη 2014 και 2015Οι επιστροφές κεφαλαίου δεν συνιστούν περιουσιακό όφελος από πράξεις χειραγώγησης για τους εξής λόγους: Αποφασίσθηκαν από δύο Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, των ετών 2014 και 2015. Όπως αναφέρεται δε σε άλλα σημεία του κατηγορητηρίου, η συμμετοχή μου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν πολύ μικρή για να θεωρούμαι "μεγαλομέτοχος". Ανεξαρτήτως της ιδιότητας του (μεγαλομετόχου ή μη, από την επιστροφή κεφαλαίου των ως άνω ετών (στην ουσία διανομή μερίσματος εκ του αποθεματικού) ωφελήθηκαν το ίδιο όλοι οι μέτοχοι, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους και όχι εγώ αποκλειστικώς. Προσκομίζω σχετικώς τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη ο όμιλος, όπως είχε υποχρέωση, με συναφείς οδηγίες προς τους μετόχους της εταιρείας για την είσπραξη των ποσών που αντιστοιχούσαν στις μετοχές τους.Στο κεφάλαιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα παρατηρώ ότι έχουν διευκρινιστεί κάποιες χρηματικές κινήσεις με παραστατικά που προσκόμισε ο πατέρας μου, Δημήτριος Κουτσολιούτσος, κατά την απολογία του ενώπιον Υμών την 9/9/2020.Καθ' όσον με αφορά, όπως έχω κατ' επανάληψη δηλώσει, δεν υπάρχουν χρηματικές ροές σε προσωπικούς λογαριασμούς από άλλες πηγές πλην των νομίμως δηλωθέντων εισοδημάτων που προέρχονται αποκλειστικώς από τις αμοιβές μου για την συμμετοχή μου στο ΔΣ της εταιρείας.Πηγή: