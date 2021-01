Νικόλας Γιατρομανωλάκης: Ο πρώτος ανοιχτά γκέι υπουργός της Ελλάδας

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Νικόλα Γιατρομανωλάκη στην έκθεση του 60ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως ΓΓ του ΥπΠο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο πρώτος, έγινε ο, ο οποίος με βάση τοναναβαθμίστηκε, αναλαμβάνει χρέηστο ίδιο υπουργείο, αρμοδίου για θέματαΟ 44χρονοςγεννήθηκε τοστην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Είναι γιος του συγγραφέα και ακαδημαϊκού Γιώργη Γιατρομανωλάκη και της ακαδημαϊκού Ρένας Λεκανίδου. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική (MPP) από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard στιςΟ Νικόλας Γιατρομανωλάκης έχει δηλώσει, ενώ, μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες, με ανάρτησή του στο Facebook, είχε μιλήσει για ένα περιστατικό που βίωσε στην πρώτη του δουλειά στην Ελλάδα, όταν και αμφισβητήθηκε το κατά πόσο ήταν κατάλληλος για τη διαχείριση μιας κρίσης, λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων.«Πριν από αρκετά χρόνια, στην πρώτη μου δουλειά στην Ελλάδα μετά την Αμερική, είχα κατά λάθος μάθει ότι υπήρχε μια εσωτερική συζήτηση για το κατά πόσον μπορούσα να αναλάβω τη διαχείριση μίας κρίσης, όχι λόγω απειρίας ή ικανοτήτων αλλά επειδή ήμουν εμφανώς (συγκρατήστε αυτή τη λέξη) gay. Δεν μου έδωσαν το project τότε.Κάποια χρόνια μετά, μοιράστηκα με ανθρώπους που είναι στην πολιτική την επιθυμία μου να ασχοληθώ κι εγώ ενεργά και ζήτησα τη γνώμη και τη συμβουλή τους. Μου απάντησαν ότι θα ήμουν πολύ καλός αλλά προφανώς θα έπρεπε να περιοριστώ σε συμβουλευτικούς ρόλους στο παρασκήνιο. «Σε φαντάζεσαι να μπαίνεις μέσα στα καφενεία να μιλάς με τον κόσμο;» είχαν αναρωτηθεί φωναχτά και συνέχισαν λέγοντας «Εδώ είναι Ελλάδα».Προφανώς το είχα εσωτερικεύσει αυτό. Κάθε φορά που γνώριζα έναν άνθρωπο σε ένα επαγγελματικό ραντεβού αναρωτιόμουν αν έχει καταλάβει ότι είμαι gay και αν αυτό θα επηρεάσει την έκβαση των πραγμάτων. Θα πάρω τη δουλειά; Θα με εμπιστευτεί; Θα με πάρει στα σοβαρά;Παρόλα αυτά επέμεινα. Και ο καιρός πέρασε. Και κάποια πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Και σιγά σιγά βρέθηκαν άνθρωποι στον δρόμο μου που άρχισαν να συζητούν μαζί μου σε άλλη βάση.Εδώ είναι Ελλάδα λοιπόν. Και είμαστε στο 2020. Και η χώρα έχει γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας που βάζει στη σελίδα της το rainbow flag και μιλά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας. Και η χώρα έχει το πρώτο ανοιχτά gay Γενικό Γραμματέα, και άλλους ορατούς (συγκρατήστε και αυτή τη λέξη) ανοιχτά gay ανθρώπους στην ευρύτερη κυβέρνηση.Η ορατότητα είναι σημαντική. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Και για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και για άλλες ομάδες ή μονάδες. Και δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν ή που επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ, ή επειδή είναι «εμφανώς» ΛΟΑΤΚΙ θα το κάνουν χειρότερα από κάποιο άλλο άτομο.Κανένα άτομο δεν θα πρέπει να νιώθει ότι είναι αναγκασμένο να κρυφτεί για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να αγχώνεται αν περνάει για gay ή straight. Και κανένα άτομο, ειδικά δε παιδί, δεν πρέπει να γίνεται bullied για αυτό που είναι. Και πιστέψτε με, το bullying έχει πολλές μορφές.Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αλλά η αρχή έχει γίνει».Από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Ιούλιο του 2019 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Marketing & Επικοινωνίας του. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η V+O Communication, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha TV, καθώς και στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Πανεπιστήμιο Harvard, αλλά και ως ανεξάρτητος σύμβουλος στρατηγικής, εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας. Η δουλειά του έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2013 επελέγη ως Marshall Memorial Fellow. Το 2019 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Harvard Club of Greece.Μεταξύ άλλων εκδόσεων, έχει επιμεληθεί το βιβλίο New Approaches to Balkan Studies και έχει συμμετάσχει στην έκδοση Global Competitiveness Report 2001 του World Economic Forum. Ήταν ο επιστημονικός επιμελητής της ελληνικής έκδοσης του NATO Handbook, και ο επιμελητής των μονογραφιών και εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ την περίοδο 1996-98.Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Πολιτικού Σχεδιασμού στο Ποτάμι, ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος στις Ευρωεκλογές του 2014, ενώ στις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 κατετάγη δεύτερος σε σταυρούς στην Α’ Αθηνών. Αποχώρησε από το κόμμα το 2016.Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ+ ατόμων, και έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την κοινωνική ένταξη ευάλωτων πληθυσμών, και τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.