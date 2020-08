Και δεύτερο τηλεφώνημα Τραμπ σε Μητσοτάκη: Τον ενημέρωσε για όσα συζήτησε με τον Ερντογάν

NAVTEX, η Αθήνα ακυρώνει αυτή που είχαν εκδώσει, προκλητικά, από το πρωί, οι Τούρκοι και διά της οποία παρατείνεται η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis έως την 1η Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα την Πέμπτη, με μια νέαη Αθήνα ακυρώνει αυτή που είχαν εκδώσει, προκλητικά, από το πρωί, οι Τούρκοι και διά της οποία παρατείνεται η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφουςέως την 1η Σεπτεμβρίου.

Η έκδοση της αντι-Navtex συνιστά πάγια τακτική που εφαρμόζεται, όταν η τουρκική πλευρά προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις.

Ειδικότερα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Ένα δεύτερο τηλεφώνημα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χθες το βράδυ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο,Υπενθυμίζεται ότι, την Τετάρτη, στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τηλεφώνησε τόσο στον Έλληνα πρωθυπουργό όσο και στον Τούρκο πρόεδρο.Στο επίκεντρο των συζητήσεων, όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε η αποκλιμάκωση της ελληνοτουρκικής έντασης. Αρχικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και έπειτα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Πέμπτης ο Αλέξης Παπαχελάς στον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το τηλεφώνημα στον Ερντογάν, ακολούθησε και ένα δεύτερο τηλεφώνημα στον Έλληνα πρωθυπουργό. Σε αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για όσα συζήτησαν με τον Τούρκο πρόεδρο.Από το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώνεται η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία των κ.κ. Μητσοτάκη και Τραμπ, ενώ δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. Αυτό που τονίζουν κυβερνητικές πηγές στο protothema.gr, είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί αποκλιμάκωση.ZCZC HA79271150 AUG 20IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20SOUTHEAST CRETAN SEA1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20. NNNNΝέαστον πλου του, έδωσαν νωρίτερα την Πέμπτη οιμε την έκδοση νέας, φτάνοντας τηνστα άκρα, την ώρα που τα ελληνοτουρκικά κρέμονται από μια κλωστή.Η πρώτη NAVTEX που εξέδωσαν οι Τούρκοιτα μεσάνυχτα της Κυριακής, η οποία πήρε παράταση μέχρι σήμερα. Λίγο πριν εκπνεύσει, λοιπόν, η, οι Τούρκοι εκδίδουν και πάλι NAVTEX μέχρι την, δεσμεύοντας αυτή τη φορά διαφορετική περιοχή, η οποία όμωςΕλληνικές διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex, υπογράμμιζαν: «Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά».SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 13:34)SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20AKDENİZ1.SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 27 AĞU-01 EYL 20 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.33 55.00 K – 027 59.77 D34 12.28 K – 028 00.12 D35 12.12 K – 030 22.15 D34 58.25 K – 030 31.50 D34 18.58 K – 028 55.57 D6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.2. BU BİLDİRİ 01 EYL 20 SAAT 2059Z’DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα νέοστο οποίο φαίνεται τοσυνοδευόμενο από τοννα πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».