Επιμένει και η Αθήνα: Με αντι-NAVTEX απαντά στις προκλήσεις των Τούρκων

Η έκδοση της αντι-Navtex συνιστά πάγια τακτική που εφαρμόζεται, όταν η τουρκική πλευρά προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις.

Ειδικότερα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

ZCZC HA79271150 AUG 20IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20SOUTHEAST CRETAN SEA1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20. NNNNΝέαστον πλου του, έδωσαν νωρίτερα την Πέμπτη οιμε την έκδοση νέας, φτάνοντας τηνστα άκρα, την ώρα που τα ελληνοτουρκικά κρέμονται από μια κλωστή.Η πρώτη NAVTEX που εξέδωσαν οι Τούρκοιτα μεσάνυχτα της Κυριακής, η οποία πήρε παράταση μέχρι σήμερα. Λίγο πριν εκπνεύσει, λοιπόν, η, οι Τούρκοι εκδίδουν και πάλι NAVTEX μέχρι την, δεσμεύοντας αυτή τη φορά διαφορετική περιοχή, η οποία όμωςΕλληνικές διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex, υπογράμμιζαν: «Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά».SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 13:34)SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20AKDENİZ1.SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 27 AĞU-01 EYL 20 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.33 55.00 K – 027 59.77 D34 12.28 K – 028 00.12 D35 12.12 K – 030 22.15 D34 58.25 K – 030 31.50 D34 18.58 K – 028 55.57 D6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.2. BU BİLDİRİ 01 EYL 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα νέοστο οποίο φαίνεται τοσυνοδευόμενο από τοννα πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».Το πρώτο δύσκολο τεστ για τη στάση των Ευρωπαίων που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις επόμενες τουρκικές κινήσεις είναι το διήμερο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που ξεκινά σήμερα στο Βερολίνο. Σε αυτό θα συζητηθεί διεξοδικά η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στηνκαι η παρατηρούμενη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εκτροπή της σε κράτος ταραξία όλων των γειτόνων της που αρνούνται να καταστούν δορυφόροι της Άγκυρας. Νίκος Δένδιας αναλαμβάνει την πολύ δύσκολη προσπάθεια να μετακινήσει τις ευρωπαϊκές χώρες που παραμένουν απαθείς μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα, προειδοποιώντας ότι μόνο η συντονισμένη αποτροπή σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν τον Ερντογάν να επανεξετάσει την στάση του. Υπ' αυτή την έννοια, η συμφωνία για προετοιμασία κυρώσεων που θα πλήξουν την τουρκική οικονομία, είναι ίσως το μοναδικό βήμα που τρομάζει και μπορεί να αλλάξει τους σχεδιασμούςΣύμφωνα με, οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ προσανατολίζονται στην υιοθέτηση μιας λίστας κυρώσεων που θα «δαγκώνει» πιο πολύ σε σχέση με όσα μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ληφθεί απόφαση για επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων και θα ανατεθεί στις υπηρεσίες της Κομισιόν να συντάξουν τον κατάλογο. Στη συνέχεια η λίστα αυτή θα πάει προς έγκριση στους Ευρωπαίους ηγέτες στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στην Ειδικη Σύνοδο για την Αν. Μεσόγειο. Υπάρχει πάντως σκεπτικισμός μήπως οι πιο σκληρές κυρώσεις οδηγήσουν τον Ερντογάν σε εκτροχιασμό...Η συζήτηση για Τουρκία έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 18:00 ώρα Ελλάδος με διάρκεια έως τις 20:15. Θα ακολουθήσει το δείπνο των 27, όπου και εκεί αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση για το θέμα. Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή.