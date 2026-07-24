Ανατροπή στην Ευρώπη: Δύο παγκόσμιοι κατασκευαστές μαζί
Ανατροπή στην Ευρώπη: Δύο παγκόσμιοι κατασκευαστές μαζί
Οι δύο παγκόσμιοι κατασκευαστές σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια κοινοπραξία στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας, αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας και τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων.
Οι δύο παγκόσμιοι κατασκευαστές σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια κοινοπραξία στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας, αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας και τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων.
Η Ford Motor Company και η Geely Automobile Holdings ανακοίνωσαν συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας (JV) με επίκεντρο την Ευρώπη, στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.
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