Ανατροπή στην Ευρώπη: Δύο παγκόσμιοι κατασκευαστές μαζί

Η Ford Motor Company και η Geely Automobile Holdings ανακοίνωσαν συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας (JV) με επίκεντρο την Ευρώπη, στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.





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