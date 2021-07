MBA in Shipping: Το επάγγελμα του ναυτικού και της ναυτιλίας είναι απαιτητικό και αξιοκρατικό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη χρονιά του νέου για την Ελλάδα , αγγλόφωνου “Master of Business Administration (MBA) in Shipping”, με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με όλα τα μέτρα υγιεινής, στον Ίδρυμα Ευγενίδου το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιουλίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του μεταπτυχιακού είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους καθηγητές και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και να εκφέρουν τις απόψεις τους για το πρόγραμμα όπως το έζησαν στην πρώτη του χρονιά.Μπορεί η Ελλάδα να ελέγχει το 22% της παγκόσμιας ναυτιλίας και το 60% της ευρωπαϊκής όμως δεν είχε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό στη Ναυτιλία. Αυτό συνέβαινε μέχρι πέρσι όταν και ξεκίνησε “Master of Business Administration (MBA) in Shipping”. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο. Κατατέθηκαν 80 αιτήσεις και τελικά επελέγησαν οι 26.Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr