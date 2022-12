Κατάρ: Η ζωή μετά το Μουντιάλ - Οι πολιτικοί στόχοι και τα μεγαλεπήβολα γεωστρατηγικά σχέδια

Ο ηγέτης του Κατάρ εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι αγκαλιάζει τον Μέσι υπό το βλέμμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του προέδρου της FIFA Tζάνι Ινφαντίνο

Την περασμένη Δευτέρα το πρωί, το Κατάρ ξύπνησε συνειδητοποιώντας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε. Ηρθε, έλαμψε και έσβησε σαν τα θεαματικά πυροτεχνήματα που πλημμύρισαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο Lusail το προηγούμενο βράδυ, μετά τον αγωνιστικά ονειρεμένο τελικό της Αργεντινής με τη Γαλλία. Υστερα από 28 χειμωνιάτικες ημέρες και 64 αγώνες η μικρή αλλά πάμπλουτη χώρα προσπαθούσε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας να ξαναβρεί τους ράθυμους ρυθμούς της ερήμου της. Τα θορυβώδη πλήθη είχαν αδειάσει τους πολυσύχναστους χώρους στις «ζώνες» των οπαδών με τις σκηνές και φόντο τους γιγαντιαίους ουρανοξύστες. Περίπου 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν ως εκεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Τεράστιος αριθμός για μια χώρα με πληθυσμό μόλις 2,7 εκατομμυρίων κατοίκων. Η πολύχρωμη παλλόμενη ενεργητικότητα των μαζικά αφιχθέντων ξένων χάρισε μεν ζωντάνια στο σχεδόν υπνωτιστικό περιβάλλον, αλλά για τους ανεξοικείωτους σε τέτοιες εκδηλώσεις φιλόξενους ντόπιους η αποχώρησή τους ήταν μάλλον ανακουφιστική. Η φασαρία είχε κοπάσει. Η κίνηση στις έξι λωρίδες των λεωφόρων διεξαγόταν ομαλά χωρίς την αίσθηση του επείγοντος και οι σταθμοί του αστραφτερού ολοκαίνουριου μετρό ανακαταλαμβάνονταν από τους μόνιμους κατοίκους χωρίς τις βιασύνες, το στριμωξίδι και τα σπρωξίματα των φουριόζων επισκεπτών. Αν εξαιρεθούν οι μόνιμα εγκατεστημένοι στη χώρα Μαροκινοί μετανάστες, όλοι οι υπόλοιποι φίλαθλοι 32 ομάδων είχαν φύγει.Μόνο μερικές χιλιάδες οι Αργεντινοί φίλαθλοι , από τους 40.000 που φιλοξενήθηκαν προσωρινά εκεί, περιφέρονταν πανηγυρίζοντας και τραγουδώντας στα δαιδαλώδη σοκάκια της παραδοσιακής αγοράς του Σουκ Γουακίφ. Η πλειονότητα των υπολοίπων με τις γαλανόλευκες φανέλες, τα ομόχρωμα κασκόλ και τα καπέλα της εθνικής τους ομάδας συνωστιζόταν στο αεροδρόμιο της μόνιμα ασυννέφιαστης πρωτεύουσας Ντόχα για να πετάξει 22 ώρες, χωρίς ενδιάμεση στάση, με σμήνος πτήσεων προς τη νοτιοαμερικανική πατρίδα της. Οι περισσότεροι Γάλλοι είχαν αναχωρήσει μαζικά για το σπίτι από τα ξημερώματα, ενώ τα ξένα τηλεοπτικά συνεργεία, οι δημοσιογράφοι, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και οι ποδοσφαιρικές αποστολές του τελικού μάζευαν τα μπαγκάζια τους. Το τσίρκο έφευγε από την αραβική πόλη. Είχε κιόλας προλάβει να σφραγίσει τη μνήμη όσων παρακολούθησαν την υπέροχη παράστασή του, με στιγμές έντασης, άγχους, δράματος, χαράς, ανακούφισης, ανατροπών, αγαλλίασης και ενθουσιασμού. Είχε ακόμη προφτάσει να αναδείξει τους ήρωες και να εγγράψει τους μύθους τους, να προβάλει τους πληθωρικούς πρωταγωνιστές του στη σκηνή των υπερσύγχρονων κλιματιζόμενων γηπέδων.Και ενώ όλο το σκηνικό σταδιακά αποσυναρμολογούνταν, οι οικοδεσπότες, οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί αυτού του πλανητικής επιρροής δρώμενου αλληλοσυγχαίρονταν ικανοποιημένοι. Παρ’ όλα αυτά, τα είχαν πάει περίφημα. Πέρα άλλωστε από την ψυχαγωγία και το σασπένς που προσφέρει το ποδοσφαιρικό παιχνίδι πάνω στον άψογο υβριδικό του χλοοτάπητα, διακυβεύονταν πολλά περισσότερα. Λεφτά, κύρος, αίγλη, σχεδιασμοί γεωπολιτικής επιρροής, πολιτικά νταραβέρια, τεχνολογικές καινοτομίες, κολοσσιαίες τηλεοπτικές, εμπορικές και διαφημιστικές δραστηριότητες. Αναπόφευκτα πίσω από τις κουρτίνες μιας επιτυχημένης παράστασης η υπόσχεση ήταν μία: The show must go on.Το μεσημέρι της ίδιας ηλιόλουστης, σχετικά ζεστής μέρας, ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο είχε κάνει κιόλας τους υπολογισμούς του. Από το σπίτι που νοικιάζει εδώ και έναν χρόνο στην Ντόχα -έχοντας παρατήσει την έδρα του στη Ζυρίχη- και στο οποίο ζει μαζί με τη Λιβανέζα σύζυγό του Λίνα Αλ Ασκάρ και δύο από τα τέσσερα παιδιά τους, σπινθηροβολούσε από χαρά και άστραφτε από δικαίωση.Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είχε αποφέρει ένα άνευ προηγουμένου ποσό ύψους περίπου 7,5 δισ. δολαρίων στη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω εμπορικών συμφωνιών για την τετραετία 2019-2022. Το δυσθεώρητο ποσό κερδών αντιπροσώπευε μια αύξηση κατά 1 δισ. από το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία το 2018. Τρελά λεφτά, αντλημένα από πέντε διαφορετικές πηγές: δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης, μάρκετινγκ, φιλοξενίας, αδειοδότησης και πωλήσεις εισιτηρίων. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 ολοκληρώθηκε με ρεκόρ προσέλευσης στους αγώνες. Οι εξέδρες υπολογίζεται ότι γέμισαν ασφυκτικά κατά μέσον όρο με 53.125 θεατές ανά παιχνίδι. Αθροιστικά, αυτό σημαίνει ότι 3,4 εκατομμύρια άτομα είδαν ζωντανά τη διοργάνωση.Στον τομέα των συνεργασιών και των εμπορικών συμφωνιών έγινε μεγαλειώδες και προσοδοφόρο πάρτυ από τους συμμετέχοντες. Στους κορυφαίους συνεργάτες της FIFA, οι οποίοι έχουν παγκόσμια δικαιώματα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επωνυμία της σε όλα τα τουρνουά και σε όλους τους κλάδους ,όπως οι Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai/Kia Motors, προστεθήκαν ο κινεζικός πολυεθνικός όμιλος Wanda Group, η Qatar Airways και η Qatar Energy. Στη δεύτερη βαθμίδα των αποκαλούμενων χορηγών Παγκοσμίου Κυπέλλου, τις παραδοσιακές φίρμες Budweiser και McDonald’s, πλαισίωσαν η ινδική τεχνολογική Byju’s, οι κινεζικές εταιρείες Hisense, Mengniu Dairy, Vivo και -έκπληξη!- η πλατφόρμα χαρτονομισμάτων με έδρα τη Σιγκαπούρη Crypto.com.