Εντοπίσαμε την πιο σέξι τάση της σεζόν

Το naked dress συγκαταλέγεται σ’ εκείνα τα κομμάτια που κρύβουν πίσω τους μία μεγάλη ιστορία. Θρυλικά icons ανά τις δεκαετίες το έχουν αναδείξει σε κεντρικό εκπρόσωπο της θηλυκότητας και της σαγήνης. Όλοι θυμόμαστε το γεμάτο κρυστάλλους naked dress της Marilyn Monroe από το 1967, το οποίο άφησε για λίγο τη θέση του στο Ripley’s Believe It Or Not μουσείο και έκανε μία guest εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala. Επίσης, ποιος μπορεί να ξεχάσει το μίνι εκρού φόρεμα της Carrie Bradshaw ή το μάξι ιριδίζον που φόρεσε η Kate Moss στα 90s;