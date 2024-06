Αθηναϊκή νύχτα: Η επιστροφή του Αργυρού, ο... σαρωτικός Οικονομόπουλος και τα σχήματα του καλοκαιριού

Το φετινό καλοκαίρι σημαδεύεται πρωτίστως από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αθήνα -τον χειμώνα ήταν στη Θεσσαλονίκη- ο οποίος ξεκίνησε με φόρα στην Fantasia έχοντας δίπλα του τηνκαι ήδη οι πρώτες εμφανίσεις του χαρισματικού τραγουδιστή ήταν sold out.Η σύμπραξη του Σάκη Ρουβά με τις «Μέλισσες» στο «Έναστρο» του Κώστα Ματσίκα ήταν το πιο cool σχήμα της χειμερινής σεζόν και αυτό που «τράβηξε» πολύ γνωστούς γόνους και τις πιο νεαρές ηλικίες.Η χημεία τους ήταν εξαιρετική και το μαγαζί πίτα, ενώ ο Χρήστος Μάστορας εξακολουθεί να ακροβατεί ερμηνευτικά λέγοντας πολύ καλά από Παντελίδη μέχρι Βέρτη.Λίγο πιο δίπλα στην «Ακτή Πειραιώς» η Νατάσα Θεοδωρίδου και οέκαναν το back to back για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν βαδίζοντας στον ίδιο δρόμο.Το πρόγραμμα ξεκίναγε νωρίς και τέλειωνε νωρίς με την Θεοδωρίδου που μόλις κυκλοφόρησε δίσκο με διασκευές αγαπημένων ελληνικών τραγουδιών να παραμένει η καλύτερη λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της.Τρομερή σεζόν που ολοκληρώθηκε η Άννα Βίσση στο «Hotel Ermou» του Γιάννη Μωράκη από όπου πέρασε όλη η Αθήνα σε ένα one woman show, που ειδικά τα Σάββατα τελείωνε μετά τις επτά το πρωί.Αεικίνητη, με μια φωνή κρύσταλλο όργωνε την πίστα αποδεικνύοντας ότι παραμένει σταθερή αξία στο αθηναϊκό nightlife που τα τρία τελευταία χρόνια ζει μεγάλες στιγμές.Για την Μαρινέλλα τα λόγια είναι περιττά όπως λέει και μια από τις τεράστιες επιτυχίες της, αφού στα 85 της χρόνια εξακολουθεί να είναι απίστευτη στην σκηνή.Οι εμφανίσεις της με την Μπέτυ Μαγγίρα και τον Στέλιο Διονυσίου στο NOX τις Τετάρτες που τέλειωσαν πρόσφατα, προσέλκυσαν μέχρι και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη σύζυγό του Μαρέβα, ο οποίος δεν συνηθίζει τέτοιες εξόδους. Γιάννης Πλούταρχος επέστρεψε τον Μάρτιο στη νυχτερινή Αθήνα και εμφανίζεται στο «Anodos», κουβαλώντας μια δυναμική δεκαετιών στον χώρο και μια φωνή η οποία παραμένει πολύ καλή.Πολύ καλά πήγαν ο Γιώργος Σαμπάνης με την Δέσποινα Βανδή στον «Βοτανικό» με την τραγουδίστρια να είναι στα καλύτερά της, ενώ τον επόμενο χειμώνα θα συμπράξει με τον Ρέμο.Η σεζόν που πέρασε δεν ήταν καλή κατά γενική ομολογία για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο οποίος μετά από δύο θριαμβευτικές χρονιές στο «Κέντρο Αθηνών» μετακόμισε στο «Φωταέριο» του Γιώργου Πετρογιάννη και συζητήθηκε για όλους τους λάθος λόγους.Δεν ήταν ο Μαζώ που όλοι περίμεναν κάτι που φάνηκε πολύ γρήγορα με εκατοντάδες βίντεο να ανεβαίνουν στο Ticktock και σχόλια του τύπου «Όταν είσαι χάλια και πας στον Μαζωνάκη, αλλά αυτός είναι πιο χάλια από σένα».Ακύρωσε τρεις βραδιές πριν εμφανιστεί για τελευταία φορά στο μαγαζί και το βασικό ερώτημα είναι πότε θα ανασυνταχθεί ώστε να κάνει ένα δυνατό come back στη νύχτα από αυτά που έχτισαν το μύθο του. Νίκος Βέρτης εξακολουθεί να εμφανίζεται στο YTON, μετά απο μια καλή σεζόν αν και οι Κυριακές του τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχαν την δυναμική προηγούμενων ετών, παρά την προσθήκη guest καλεσμένων.Από τα πιο δυνατά σχήματα του θέρους είναι αυτό στο οποίο συμπράττουν εδώ και δύο εβδομάδες περίπου ο Θοδωρής Φέρρης και οστο «Ποσειδώνιο» του Τάκη Γιγουρτάκη, το οποίο τρέχει ομάδα συνεργατών του.Και οι δύο είναι στα πάνω τους, ενώ έχουν στήσει ένα πρόγραμμα χωρίς «κοιλιά» όπου ερμηνεύουν και πολλές επιτυχίες συναδέλφων τους.Στο «Vogue Athens» -είναι το πρώην Frangeliko- ο Κώστας Μπερτάκης έβαλε τονμε τηνενώ ο Πάνος Κιάμος που εμφανίζεται στο «Club 22» έχει ένα δικό του κοινό που τον ακολουθεί πιστά εδώ και χρόνια.Ο αεικίνητος Λευτέρης Πανταζής με την Έλλη Κοκκίνου βρίσκονται εδώ και λίγες εβδομάδες στο «Romeo» σε ένα σχήμα που θα περάσεις καλά, μετά από έναν καλό χειμώνα που είχαν στο «Barbarella» της Ερμού. Κατερίνα Λιόλιου μετά την Θεσσαλονίκη κατηφόρισε στην Αθήνα και το «Lux stage», ερχόμενη με φόρα και σουξέ όπως το περίφημο «Νοικιάστηκε» που έγινε viral μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League, που διεξήχθη στην έδρα της ΑΕΚ.Τέλος η Καίτη Γαρμπή θα είναι με τον ανερχόμενοστο καλοκαιρινό Lav Stage στην παραλιακή, σε μια μίξη του παλιού με το νέο και ένα ρεπερτόριο όπου και οι δυο το κατέχουν καλά.