Πώς ήταν και πώς έγιναν: Η Μισέλ Ομπάμα μοιράστηκε μία φωτογραφία της με τον Μπάρακ από τα νεανικά τους χρόνια

O Barack και η Michelle Obama είναι μαζί εδώ και 29 χρόνια και η πρώην πρώτη κυρία της Αμερικής γιόρτασε την επέτειό τους με μία φωτογραφία then VS now, εχθές Κυριακή, 3 Οκτωβρίου.