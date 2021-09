Νέο βίντεο από το reboot του Sex and The City: Η Κάρι στην αγκαλιά του Mr. Big

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα σύντομο clip της πολυαναμενόμενης revival σειράς του Sex and The City, And Just Like That… έφτασε, επιτέλους, με την πιο καλοντυμένη τριάδα της Νέας Υόρκης να επιστρέφει στη δράση.Παρόλο που το video διαρκεί μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα, δείχνει τα κορίτσια του Sex and The City ξανά μαζί και ενώ δεν ακούγεται ήχος, μπορούμε να υποθέσουμε από τις εκφράσεις του προσώπου τους, ότι είναι εξίσου ενθουσιασμένες με όλους τους fans της σειράς.