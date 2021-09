Tα bodysuits που αναδεικνύουν το γυναικείο σώμα σε όλες τις φάσεις του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η νέα συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021/22 έχει το όνομα Corpus – σώμα στα λατινικά – και η επιλογή του ονόματος δεν έγινε τυχαία. Η δημιουργική «σταθερά» του The C Edition είναι το μαύρο, βαμβακερό ύφασμα και φέτος αυτή ακριβώς η «σταθερά» είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής γιατί εκτός από τα 18 ολοκαίνουργια κορμάκια έρχεται και δημιουργεί total looks με στόχο να αναδείξουν όσο κανένα άλλο ρούχο τη γυναικεία σιλουέτα.