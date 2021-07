Επιστρέφει η Κιμ Κατράλ στο reboot του «Sex and the city»;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ενώ περιμένουμε ακόμα την πρώτη σεζόν του reboot του «Sex and the City», «And Just Like That…», όπου θα δούμε τρεις από τις τέσσερις αγαπημένες ηρωίδες να αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες της ζωής μετά τα πενήντα, λέγεται ότι το HBO Max ετοιμάζεται να ανακοινώσει και δεύτερη σεζόν.