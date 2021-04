Οι δυσκολίες που πέρασε η Viola Davis πριν γίνει διάσημη: “Ζούσαμε σε ένα διαμέρισμα που είχε ποντίκια”

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H Viola Davis είναι για τέταρτη φορά υποψήφια για Όσκαρ, για τον ρόλο της στην ταινία Ma Rainey’s Black Bottom, κάνοντας το ρεκόρ της μαύρης ηθοποιού με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού. Έχει ενσαρκώσει σπουδαίους σε ταινίες όπως το The Help and Fences και έχει τη χαρά να έχει στη συλλογή της Όσκαρ, Emmy και Tony για την υποκριτική της. To 2017 έγραψε ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατέκτησε το Triple Crown of Acting (όπως λέγεται αυτή η τριπλέτα των βραβείων).Θα έλεγε κανείς ότι απολαμβάνει την δόξα της αλλά η πρωταγωνίστρια του How to Get Away With Murder δεν διστάζει να μιλήσει για για τη φτώχεια που βίωσε στο Ρόουντ Άιλαντ. “Ζούσαμε σε ένα διαμέρισμα που είχε ποντίκια”, περιγράφει η Davis σε συνέντευξή της.