Ο πρωταγωνιστής του Emily in Paris λατρεύει τα ελληνικά νησιά και επισκέφτηκε ένα από αυτά μέσα στην πανδημία

Ο Γάλλος ηθοποιός Γουίλιαμ Αμπαντί, που ζει στη Νέα Υόρκη και υποδύεται τον εξαιρετικά κομψό και στοργικό αρωματοποιό Αντουάν Λαμπέρ στη Νο 1 ρομαντική κομεντί του Netflix «

», ήταν φίλος και συμφοιτητής μου στο Lee Strasberg Theatre and Film Institute στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’90.Ίσως θυμάστε τον Γουίλιαμ στο «Sex and the City», όπου γνώρισε για πρώτη φορά το δημιουργό και παραγωγό της σειράς Ντάρεν Σταρ, που βρίσκεται σήμερα πίσω από το «Emily in Paris».