Marie Claire Σεπτεμβρίου: Στο εξώφυλλο η Γαλλίδα Caroline de Maigret, μοντέλο, μουσική παραγωγός, έμπνευση!

ΗΓαλλίδα σταρ του modelling παίζει “Κινέζικα Πορτρέτα” στο Marie Claire Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί το Σάββατο 15 Αυγούστου με το Πρώτο Θέμα.Η γοητεία της είναι η εικόνα της: μποέμ και αισθησιακή, αλλά με μια γερή δόση rock. Στα 45 της, η Καρολίν ντε Μεγκρέ είναι η προσωποποίηση του cool και της χαράς της ζωής. Μιας μορφής ελευθερίας που ήταν και παραμένει πολύτιμη, τώρα περισσότερο από ποτέ. Πρέσβειρα της Chanel, μουσική παραγωγός, συγγραφέας (πιο πρόσφατο βιβλίο της το Older, but better, but older, από την ίδια και τη Σοφί Μας, εκδ. Doubleday), με βλέμμα που δεν επηρεάζεται από το πέρασμα του χρόνου, η Καρολίν ντε Μεγκρέ είναι όλα όσα μας εμπνέουν.