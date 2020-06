Breaking the Glass Ceiling: Μία ενδιαφέρουσα έρευνα για τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Vodafone παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα ευρήματα της έρευνας “Breaking the Glass Ceiling” που μελετά τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση των γυναικών. Στόχος της Vodafone είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να αποτελέσουν ένα ακόμα εργαλείο για να ανοίξει ο διάλογος για τα θέματα των έμφυλων διακρίσεων, αλλά και να υιοθετηθούν πρακτικές βελτίωσης της θέσης των γυναικών, τόσο από τις εταιρείες, όσο και από την Πολιτεία.Η έρευνα “Breaking the Glass Ceiling” διενεργήθηκε με πρωτοβουλία της Vodafone, τη συμβολή και επιμέλεια του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και του Οργανισμού για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr