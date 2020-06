Η κόρη του George Floyd, Gianna έγινε μέτοχος πασίγνωστης εταιρείας με τη βοήθεια της Barbra Streisand

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η κόρη του George Floyd, Gianna είναι πλέον μέτοχος της Disney χάρη στη Barbra Streisand.Η είδηση έγινε γνωστή από το λογαριασμό στο Instagram που φέρεται ότι η διατηρεί η μικρή κι από τον οποίο θέλησε να την ευχαριστήσει για το δώρο που της έστειλε σε πακέτο. Πέρα από το πιστοποιητικό κατοχής μετοχών, το πακέτο περιείχε και δύο άλμπουμ της Streisand, το My Name Is Barbra του 1965 και το Color Me Barbra του 1966.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr