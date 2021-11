Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου: Τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)

(%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης

(%) Mega 10,1 10,4 Ant1 11,1 11,5 ΣΚΑΙ 12,5 16,1 Alpha 14,8 14,8 Star 9,3 7,6 OPEN 4,6

4,7 ΕΡΤ1 3,5 5,3

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)

(%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης

(%) Mega 12,3 13,1 Ant1 10,1 9,0 ΣΚΑΙ 12,3 15,1 Alpha 11,9 12,7 Star 8,5 8,8 OPEN 5,1 4,7 ΕΡΤ1 3,4 5,5

EARLY MORNING

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Mega Σαββατοκύριακο 16,2 16,0 ΣΚΑΙ Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 12,5 19,6 OPEN Τώρα ό,τι συμβαίνει 13,0 13,4 ANT1

Πρωινοί τύποι 8,2 8,1 ΕΡΤ1 ΕΡΤ Σαββατοκύριακο 6,9 10,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Χαμογέλα και πάλι! 19,3 11,6 ΣΚΑΙ Σαββατοκύριακο Παρέα 10,8 17,3 Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,6 19,8 OPEN Open Weekend 5,4 5,6 ΕΡΤ1 Με Νέα Ματιά 3,2 4,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Τι λες τώρα! 12,0 9,9 Alpha Καλύτερα δε γίνεται! 16,0 16,4 ΣΚΑΙ Όλα Γκουντ 6,9 9,6 ΣΚΑΙ DOT. 10,0 10,7 OPEN Αυτό είναι Σαββατοκύριακο 2,1 2,7

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega MEGA Γεγονότα 9,1 10,1 Ant1 Τα νέα του ANT1 11,9 13,8 ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις 10,2 15,2 Alpha Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 19,3 17,6 OPEN Open News 5,8 6,9 ΕΡΤ1 Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 2,4 3,6 Star Star News 11,9 10,9

PRIME TIME

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΙ The Voice of Greece 20,3 24,8 ΕΡΤ1 Καρτ Ποστάλ 3,4 5,4 ΕΡΤ Ζακέτα να πάρεις 5,6 5,9 Star Ξένη ταινία 10,5 8,8 MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα 12,3 11,2 MEGA Σπίτι με το MEGA 8,3 11,5 ANT1 Θέατρο 11,7 11,9 Alpha Just the 2 of Us 16,4 15,8

EARLY MORNING

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega MEGA Σαββατοκύριακο 10,2 15,2 ΣΚΑΙ Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 11,0 20,2 OPEN Τώρα ό,τι συμβαίνει 17,0 13,4 ΕΡΤ1 ΕΡΤ Σαββατοκύριακο 4,9 7,8 Αnt1 Πρωινοί Τύποι 8,8 8,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΙ Σαββατοκύριακο Παρέα 11,0 14,4 Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19,5 22,1 Mega Χαμογέλα και πάλι! 15,7 12,9 OPEN Open Weekend 5,6 4,4 ΕΡΤ1 Mε νέα ματιά 2,9 3,0

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Alpha Καλύτερα δε γίνεται 20,0 18,2 MEGA Τι λες τώρα 10,8 10,2 ΣΚΑΙ Όλα γκουντ 8,4 9,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΙ Ο πιο αδύναμος κρίκος 9,8 11,3 Mega Fishy 11,7 11,8 OPEN Αυτό είναι Σαββατοκύριακο 1,9 2,0 ΕΡΤ1 Τα καλύτερά μας χρόνια 5,2 6,7 ΣΚΑΙ DOT. 9,6 8,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega MEGA Γεγονότα 11,5 12,4 Ant1 Τα νέα του ANT1 10,4 9,1 ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10,3 13,1 Alpha Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 14,0 17,4 OPEN Open News 4,3 5,4 ΕΡΤ1 Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 2,8 3,4 Star Star News 11,3 12,5

PRIME TIME

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Η Γη της Ελιάς 23,4 30,2 ANT1 Rouk Zouk 15,2 13,0 Alpha Η τέλεια απόδραση 6,5 9,1 ΣΚΑΙ The Voice of Greece 19,9 24,7 Star Dancing With The Stars 8,1 8,5 OPEN Total football 5,0 5,0 MEGA Super μπάλλα live 5,3 6,7 ERT1 Αθλητική Κυριακή 3,3 5,9 Mega Κομάντα και δράκοι 13,5 10,6





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σαββατοκύριακο αναταράξεων στην κορυφή και στην βάση με προγράμματα να μονομαχούν για την πρώτη και δεύτερη θέση αλλά και κάποιες μεγάλες παραγωγές να διατηρηθούν πάνω από το 10%.Το «Mega Σαββατοκύριακο» ήταν ο νικητής στο δυναμικό κοινό με 16,2%, το «Τώρα ό,τι συμβαίνει» και την «Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά» να ακολουθούν με ποσοστά 13% και 12,5% αντίστοιχα. Πιο χαμηλά οι υπόλοιποι με ποσοστά κάτω από 10%.Στην μάχη των 10 πρώτη αναδείχθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι και 19,3%, ακολούθησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και 15,6%, το «Σαββατοκύριακο παρέα» με 10,8% και το «Open Weekend» με 5,4%.Το μεσημέρι, άνετη πρωτιά για την Ναταλία Γερμανού με 16%, ενώ το «Τι λες τώρα» και το «Όλα Γκουντ» σημείωσαν 12% και 7% αντίστοιχα.Στην βραδινή ζώνη το «The Voice» τερμάτισε πρώτο με 20,3%, το «Just the two of us» με 16,4% και το «Σπίτι με το mega’ στο 8,3%. Οι ελληνικές και ξένες ταινίες στην ζώνη κυμάνθηκαν από το 10% ως το 13%.Στην πρώτη θέση τερμάτισε το «Τώρα ό,τι συμβαίνει» με 17% και ακολούθησαν το «Mega Σαββατοκύριακο» με 10,2% και το «Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά» με 11%. Οι «Πρωινοί τύποι» στο 8,8%.Στις 10 πέρασε μπροστά το «Σαββατοκύρακο με τον Μάνεση» με 20,1%, ακολούθησε το «Χαμογέλα και πάλι» με 15,7%, το «Σαββατοκύριακο παρέα» με 11% και το «Open Weekend» με 5,6%.Στη μεσημεριανή ζώνη τα ποσοστά του «Καλύτερα δε γίνεται» πολύ ψηλά στο 20%, το «Τι λες τώρα» έφτασε στο 10,8% και το «Όλα Γκουντ» στο 8,4%.ο βράδυ πάλι δεύτερο το «Voice» με 19,9%, πρώτη η «Γη της ελιάς» με 23,4%, το «Dancing with the stars» με 8,1% και χαμηλά ο ανταγωνισμός, κάτω από το 10%.