F_AIM: Η πρώτη συμβουλευτική εταιρία στην Ελλάδα με ειδίκευση στον χώρο της μόδας είναι γεγονός!

Στις 7 Ιουνίου 2020 έκανε το λανσάρισμά της η, η πρώτη ελληνική fashion consulting agency που προσφέρει τις υπηρεσίες της σε brands, retailers, αλλά και κάθε απασχολούμενο στον χώρο της μόδας. Hσυνδυάζει λειτουργικά και εμπνευσμένα τη Μόδα, με την Τεχνολογία και το Επιχειρηματικό Δαιμόνιο.Μια ταλαντούχα ομάδα με αγάπη για τη μόδα, εξειδικευμένη γνώση και τεράστια εμπειρία αγοράς. Με background στο marketing και το business development καθώς και στο e-commerce και το fashion management, δημιουργεί τη δυνατή νέα επαγγελματική οικογένεια που ονομάζεταιΑντικείμενο και εξειδίκευση τηςείναι να σχεδιάσει για κάθε συνεργάτη την ιδανική custom made στρατηγική για την πραγματοποίηση των στόχων του. Είναι η ομάδα που θα τον βοηθήσει να βρεί λύσεις. Να υλοποιήσει το όραμά του. Να τελειοποιήσει την αποδοτικότητα της επιχείρησής του. Να ενδυναμώσει την παρουσία του και να αυξήσει τα κέρδη του. Να κάνει το επόμενο επιχειρηματικό βήμα, μέσα από μια μεγάλη γκάμα καινοτόμων και εξειδικευμένων υπηρεσιών.κατανοεί την ταυτότητα και τις ανάγκες του συνεργάτη της και διαμορφώνει τη στρατηγική με βάση τον δικό του στόχο και προϋπολογισμό.παρέχει εξειδικευμένη προσέγγιση και είναι εκεί σε κάθε βήμα.με βαθιά γνώση, συνεχή εκπαίδευση και ισχυρή εμπειρία στο χώρο της μόδας γίνεται η δύναμη του συνεργάτη της.αφουγκράζεται, παρακολουθεί και γνωρίζει τις αισθητικές εξελίξεις όσο και τις νέες ανάγκες του διαρκώς μεταβαλλόμενου συστήματος της βιομηχανίας της μόδας. Έτσι παρέχει τα ιδανικά θεμέλια και εργαλεία για κάθε συνεργασίαεγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών και την υλοποίηση των δεσμεύσεών της για ανάπτυξη και επιτυχίαΜε όλα αυτά να διαπνέονται από σεβασμό, συνέπεια, ειλικρίνεια και ηθική η F_AIM χτίζει σχέσεις ζωής.. BRANDING & RE-BRANDING STRATEGY. COLLECTION CONSULTATION. YOUR ONLINE WORLD [website / e-commerce]. COMMUNICATION CONSULTING. DIGITAL CONTENT. CURATED SHOOTING SERVICES. START-UP MENTORING. BRANDING STRATEGY. BUYING. YOUR ONLINE WORLD [website / e-commerce]. COMMUNICATION STRATEGY. DIGITAL CONTENT. CURATED SHOOTING SERVICES FOR E-COMMERCE. CUSTOM MARKET RESEARCHEfi’s Motto: It is not about ideas. It’s about making ideas happenΜε περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, του marketing και της διαφήμισης, φέρνει στη F_AIM την πλούσια εμπειρία της και το εδραιωμένο δίκτυο επαγγελματικών σχέσεων. Στην προηγούμενη συνεργασία της στο fashion e-commerce, έχτισε και ανέπτυξε τη στρατηγική και το δίκτυο των προμηθευτών. Η πολυετής επιτυχημένη καριέρα της στο χώρο του marketing και της διαφήμισης, ως εμπορική διευθύντρια σε μεγάλα περιοδικά, συνδύασε τη δημιουργικότητα με τα άμεσα και κερδοφόρα αποτελέσματα. Το ανήσυχο, δυναμικό και entrepreneur πνεύμα της την έκανε να αποκτήσει πολύ νωρίς επιχειρήσεις τόσο στο χώρο της μόδας με καταστήματα οπτικών και στη συνέχεια ιστορικά μαγαζιά, όπως το No Name Club, το ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΑΝΝΑ Restaurant-Bar και το Monastiri Club στην Πάρο.Zoi’s Motto: You did not wake up today to be mediocreMillennial με προϋπηρεσία στον κλάδο της μόδας και του e-commerce κέρδισε βαθιά γνώση στη δημιουργία στρατηγικής για retailers και brands, τόσο για brick-and-mortar όσο και για e-commerce επιχειρήσεις, έρχεται να ενδυναμώσει τη F_AIM με φρέσκια ματιά, εκλεπτυσμένη αισθητική, δημιουργικότητα και έμπνευση. Ο σχεδιασμός της αύξησης των πωλήσεων και της επίτευξης των εκάστοτε στόχων την έκαναν να εξελίξει τις γνώσεις της σε fields όπως buying, branding και social media. Τα πρώτα της εκπαιδευτικά βήματα έγιναν στην Ελλάδα (fashion styling, fashion marketing & journalism) και συνδυάστηκαν με σεμινάρια στο εξωτερικό. Συνεχίστηκαν με εμπειρία στη Γερμανία και ολοκληρώθηκαν με MA στο Fashion & Luxury Brand Management στο Istituto Marangoni του Μιλάνου.Στο site της F_AIM μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες της αλλά και τα νέα της εγχώριας και της παγκόσμιας αγοράς, τα trends και τις τάσεις της επιχειρηματικής, οικονομικής και καταναλωτικής πλευράς της βιομηχανίας της μόδας.