Στράτος Τζώρτζογλου για τη φιλανθρωπική εκδήλωση που είχε οργανώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Άγιο Όρος: Του εξασφαλίζει σίγουρη θέση στον παράδεισο
GALA
Στράτος Τζώρτζογλου Γιώργος Μαζωνάκης Άγιο Όρος

Στράτος Τζώρτζογλου για τη φιλανθρωπική εκδήλωση που είχε οργανώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Άγιο Όρος: Του εξασφαλίζει σίγουρη θέση στον παράδεισο

Μου είχε πει πολύ ντροπαλά, σαν μωρό παιδί «Στράτο, ξέρεις, θα ήθελα να μην ακουστεί αυτό που κάναμε», πρόσθεσε ο ηθοποιός

Στράτος Τζώρτζογλου για τη φιλανθρωπική εκδήλωση που είχε οργανώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Άγιο Όρος: Του εξασφαλίζει σίγουρη θέση στον παράδεισο
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία αποκάλυψη για τη φιλανθρωπική εκδήλωση που είχε οργανώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Άγιο Όρος το 2004 έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου, δηλώνοντας πως του εξασφαλίζει μία σίγουρη θέση στον παράδεισο.

Ο ηθοποιός ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου πως ο τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ήταν από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει και τόνισε πως βοηθούσε χωρίς να θέλει να γνωρίζει ο κόσμος τις πράξεις του: «Ο Γιώργος για μένα είναι, δεν ήταν, δεν έχει πεθάνει. Απ’ τις πιο υπέροχες ψυχές που έχω γνωρίσει. Άγγελος. Δεν λέω για την προσωπικότητα, τον τρόπο που ζούσε, γιατί μπορεί το σκοτάδι του καθενός να σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία να είναι και αυτοκαταστροφικά. Λέω για τη θέλησή του να ενωθεί με την ψυχή του. Γι’ αυτό και πήγαινε και στο Άγιο Όρος. Βοηθούσε χωρίς να το ξέρει κανένας», είπε.

Ως παράδειγμα έφερε την εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει με δικά του χρήματα στο Άγιο Όρος: «Μία φορά το 2004 μου ζήτησε ο γέροντάς μου από το Άγιο Όρος να κάνουμε ένα φιλανθρωπικό. Έψαξα κάποιους καλλιτέχνες. Δεν είχαν οι περισσότεροι ούτε λεφτά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου πέρασε από το μυαλό. Εκείνη την εποχή είχε κάνει το "Gucci φόρεμα". Μεγάλη επιτυχία. Λέω "αποκλείεται να δεχτεί, αλλά θα πάω και σε αυτόν, Χριστούλη μου βοήθησέ με να βρω κάποιον". Όχι μόνο ήρθε, όχι μόνο πλήρωσε τους μουσικούς, όχι μόνο ακύρωσε παράσταση και συναυλία... Μιλάμε για πολλά λεφτά... Ήρθε, έκανε τη συναυλία κι εγώ έλεγα τα κείμενα και μετά στο τέλος μου λέει πολύ ντροπαλά όμως, σαν μωρό παιδί "Στράτο, ξέρεις, θα ήθελα να μην ακουστεί αυτό που κάναμε". Αυτό του εξασφαλίζει σίγουρη θέση στον παράδεισο», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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