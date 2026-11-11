Τα παιδιά του Ρομπ Ράινερ τίμησαν την Τζέιμι Λι Κέρτις με βραβείο αφιερωμένο στη μνήμη των γονιών τους
Τα παιδιά του Ρομπ Ράινερ τίμησαν την Τζέιμι Λι Κέρτις με βραβείο αφιερωμένο στη μνήμη των γονιών τους
Πριν από έντεκα μήνες μετά βίας στεκόμασταν στα πόδια μας, είμαστε εδώ για τη μαμά και τον μπαμπά μας, είπε o Τζέικ Ράινερ κατά την ομιλία του
Στην Τζέιμι Λι Κέρτις απονεμήθηκε βραβείο από τα παιδιά του Ρομπ Ράινερ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη των γονιών τους.
Ο Τζέικ και η Ρόμι Ράινερ, παιδιά του σκηνοθέτη και της συζύγου του, Μισέλ Ράινερ έκαναν μία σπάνια δημόσια εμφάνιση προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των γονιών τους, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό τους.
Τα δύο αδέρφια ανέβηκαν στη σκηνή του 8ου ετήσιου γκαλά Cape & Gown του Children's Institute, που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς, και απένειμαν στην Κέρτις, στενή φίλη της οικογένειας, το πρώτο βραβείο «Champion for Change». Η συγκεκριμένη διάκριση δημιουργήθηκε προς τιμήν του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ.
Κατά την ομιλία του, ο Τζέικ Ράινερ αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετώπισαν εκείνος και η αδερφή του μετά την απώλεια των γονιών τους, εξηγώντας ότι η παρουσία τους στην εκδήλωση ήταν ένας τρόπος να τους τιμήσουν και να συνεχίσουν να ακολουθούν το παράδειγμά τους. «Πριν από έντεκα μήνες μετά βίας στεκόμασταν στα πόδια μας, πόσο μάλλον να μιλήσουμε σε ένα τέτοιο κοινό. Είμαστε εδώ για τη μαμά και τον μπαμπά μας, προσπαθώντας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για χάρη τους όπως ήταν εκείνοι κάθε μέρα που μας μεγάλωναν» είπε.
Στη συνέχεια, ο ίδιος μίλησε για τις αξίες που του μετέδωσαν οι γονείς του και οι οποίες, όπως ανέφερε, τον βοηθούν να διαχειριστεί την απώλειά τους. Όπως εξήγησε, του έμαθαν να αξιοποιεί τη θέση και τις δυνατότητές του για να προσφέρει στους άλλους και να συμβάλλει σε έναν καλύτερο κόσμο. «Η απουσία τους ακούγεται δυνατά απόψε, όπως και κάθε βράδυ για εμάς» παραδέχτηκε.
Από την πλευρά της, η Ρόμι Ράινερ εξήρε την προσωπικότητα της Τζέιμι Λι Κέρτις, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο με καλοσύνη, που προσπαθεί έμπρακτα να κάνει τη διαφορά. «Θα μετακινήσει γη και ουρανό, όχι απλώς επειδή μπορεί, αλλά επειδή νιώθει ότι αυτό είναι το σωστό. Η αγάπη και η γενναιοδωρία της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σημαίνουν για μένα πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί. Είναι μια υπέροχη ψυχή και νιώθω τιμή που λαμβάνει αυτό το βραβείο» ανέφερε.
Η Τζέιμι Λι Κέρτις, παραλαμβάνοντας τη διάκριση, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ, κάνοντας λόγο για δύο ανθρώπους με έντονη παρουσία και ξεχωριστή προσωπικότητα. Όπως είπε: «Ο Ρομπ και η Μισέλ έζησαν τόσο έντονα και τόσο δυνατά. Ήταν προσωπικότητες που δεν μπορούσες να προσπεράσεις».
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Children's Institute, το ετήσιο Cape & Gown Gala έχει ως στόχο να αναγνωρίζει την προσφορά ανθρώπων που, μέσα από την ανθρωπιστική τους δράση, έχουν συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες. Την παρουσίαση της φετινής εκδήλωσης ανέλαβε η Τσέλσι Χάντλερ, ενώ από τη βραδιά συγκεντρώθηκαν 4 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, στις 14 Δεκεμβρίου του 2025. Για την υπόθεση συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα ο μικρότερος γιος τους, Νικ, ο οποίος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες.
Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Twin Towers του Λος Άντζελες, εν αναμονή της δίκης του. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής, ενώ η δίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ο Τζέικ και η Ρόμι Ράινερ, παιδιά του σκηνοθέτη και της συζύγου του, Μισέλ Ράινερ έκαναν μία σπάνια δημόσια εμφάνιση προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των γονιών τους, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό τους.
Τα δύο αδέρφια ανέβηκαν στη σκηνή του 8ου ετήσιου γκαλά Cape & Gown του Children's Institute, που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς, και απένειμαν στην Κέρτις, στενή φίλη της οικογένειας, το πρώτο βραβείο «Champion for Change». Η συγκεκριμένη διάκριση δημιουργήθηκε προς τιμήν του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ.
Κατά την ομιλία του, ο Τζέικ Ράινερ αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετώπισαν εκείνος και η αδερφή του μετά την απώλεια των γονιών τους, εξηγώντας ότι η παρουσία τους στην εκδήλωση ήταν ένας τρόπος να τους τιμήσουν και να συνεχίσουν να ακολουθούν το παράδειγμά τους. «Πριν από έντεκα μήνες μετά βίας στεκόμασταν στα πόδια μας, πόσο μάλλον να μιλήσουμε σε ένα τέτοιο κοινό. Είμαστε εδώ για τη μαμά και τον μπαμπά μας, προσπαθώντας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για χάρη τους όπως ήταν εκείνοι κάθε μέρα που μας μεγάλωναν» είπε.
Jake and Romy Reiner Make Rare Public Appearance and Share an Emotional Speech Honoring Parents Rob and Michele Reiner at Cape & Gown Gala https://t.co/lGYH491QyT— People (@people) November 9, 2026
Από την πλευρά της, η Ρόμι Ράινερ εξήρε την προσωπικότητα της Τζέιμι Λι Κέρτις, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο με καλοσύνη, που προσπαθεί έμπρακτα να κάνει τη διαφορά. «Θα μετακινήσει γη και ουρανό, όχι απλώς επειδή μπορεί, αλλά επειδή νιώθει ότι αυτό είναι το σωστό. Η αγάπη και η γενναιοδωρία της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σημαίνουν για μένα πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί. Είναι μια υπέροχη ψυχή και νιώθω τιμή που λαμβάνει αυτό το βραβείο» ανέφερε.
Η Τζέιμι Λι Κέρτις, παραλαμβάνοντας τη διάκριση, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ, κάνοντας λόγο για δύο ανθρώπους με έντονη παρουσία και ξεχωριστή προσωπικότητα. Όπως είπε: «Ο Ρομπ και η Μισέλ έζησαν τόσο έντονα και τόσο δυνατά. Ήταν προσωπικότητες που δεν μπορούσες να προσπεράσεις».
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Children's Institute, το ετήσιο Cape & Gown Gala έχει ως στόχο να αναγνωρίζει την προσφορά ανθρώπων που, μέσα από την ανθρωπιστική τους δράση, έχουν συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες. Την παρουσίαση της φετινής εκδήλωσης ανέλαβε η Τσέλσι Χάντλερ, ενώ από τη βραδιά συγκεντρώθηκαν 4 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, στις 14 Δεκεμβρίου του 2025. Για την υπόθεση συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα ο μικρότερος γιος τους, Νικ, ο οποίος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες.
Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Twin Towers του Λος Άντζελες, εν αναμονή της δίκης του. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής, ενώ η δίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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