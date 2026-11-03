Ρεμπέκα Γκέιχαρτ για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν: Δεν είχα ιδέα ότι αυτό ήταν το τέλος

Η πρώην σύζυγος του ηθοποιού θυμήθηκε την τελευταία νοσηλεία του





Ο Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), έχοντας ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωσή του τον Απρίλιο του 2025.







Όπως εξήγησε, τόσο η ίδια όσο και οι κόρες τους, η 16χρονη Μπίλι και η 14χρονη Τζόρτζια, πίστευαν ότι ο Ντέιν θα επέστρεφε και αυτή τη φορά στο σπίτι, όπως είχε συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. «Είχε πάει στο νοσοκομείο τόσες πολλές φορές πριν και οι γιατροί, ας πούμε, τον συνεφέραν και επέστρεφε στο σπίτι. Και ήταν καλά. Επιστρέφαμε στην καθημερινότητά μας, η οποία βέβαια άλλαζε από εβδομάδα σε εβδομάδα».



Η Γκέιχαρτ εξήγησε ότι η ίδια και τα παιδιά τους δεν είχαν φανταστεί ποτέ πως ο ηθοποιός θα πέθαινε τον Φεβρουάριο. Μάλιστα, όταν έφευγε για το νοσοκομείο, θεωρούσε δεδομένο ότι θα επέστρεφε στο σπίτι.



«Δεν είχα ιδέα ότι αυτό ήταν το τέλος, ότι εκείνη η εβδομάδα θα ήταν η τελευταία μας εβδομάδα μαζί. Ούτε οι κόρες μου το γνώριζαν. Χρειάστηκαν μερικές ημέρες για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα αυτής της τελευταίας εισαγωγής στο νοσοκομείο. Την τρίτη ημέρα στο νοσοκομείο όλα άλλαξαν», περιέγραψε στη συνέχεια.







«Εκείνος είχε πλήρη επίγνωση ότι τα πράγματα άλλαζαν και εξακολουθούσε να επικοινωνεί μαζί μας. Όχι πολύ καλά λεκτικά, αλλά εγώ μπορούσα να τον καταλάβω τις περισσότερες φορές. Το ίδιο και τα παιδιά, όπως και οι πιο στενοί του φίλοι», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την Γκέιχαρτ, ο ηθοποιός είχε συνειδητοποιήσει ότι πλησίαζε το τέλος της ζωής του. «Ήξερε ότι πέθαινε και προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, καθώς εξελίσσονταν τα πράγματα», υποστήριξε.



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Οι τελευταίες στιγμές με τις κόρες του Η Γκέιχαρτ αποκάλυψε ότι εκείνη και οι δύο κόρες τους παρέμειναν συνεχώς στο πλευρό του ηθοποιού κατά τις τελευταίες ημέρες του. Προσπάθησαν μάλιστα να μετατρέψουν το δωμάτιο του νοσοκομείου σε έναν όσο το δυνατόν πιο ζεστό και οικείο χώρο. «Είχαμε σχεδόν κατασκηνώσει εκεί μαζί του».



Όπως περιέγραψε, έφεραν κεριά που λειτουργούσαν με μπαταρίες, έβαζαν να ακούγεται η αγαπημένη του μουσική και «προσπαθούσαμε να κάνουμε το δωμάτιο του νοσοκομείου όσο πιο όμορφο γινόταν».



Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και ο Έρικ Ντέιν παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν δύο κόρες. Το 2018 κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου, ωστόσο τον Μάρτιο του 2025 η ηθοποιός ζήτησε την απόσυρσή της, με τη συμφωνία και των δύο πλευρών.



Τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν ανακάλεσε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ , αποκαλύπτοντας ότι ούτε η ίδια ούτε οι δύο κόρες τους είχαν συνειδητοποιήσει πως η τελευταία εισαγωγή του ηθοποιού στο νοσοκομείο θα αποδεικνυόταν μοιραία.Ο Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), έχοντας ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωσή του τον Απρίλιο του 2025.Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Today», που προβλήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Ντέιν, με τίτλο «My Book of Days: A Memoir in Moments», η πρώην σύζυγός του μίλησε για την τελευταία νοσηλεία του ηθοποιού και τις δύσκολες στιγμές που έζησε η οικογένειά τους.Όπως εξήγησε, τόσο η ίδια όσο και οι κόρες τους, η 16χρονη Μπίλι και η 14χρονη Τζόρτζια, πίστευαν ότι ο Ντέιν θα επέστρεφε και αυτή τη φορά στο σπίτι, όπως είχε συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. «Είχε πάει στο νοσοκομείο τόσες πολλές φορές πριν και οι γιατροί, ας πούμε, τον συνεφέραν και επέστρεφε στο σπίτι. Και ήταν καλά. Επιστρέφαμε στην καθημερινότητά μας, η οποία βέβαια άλλαζε από εβδομάδα σε εβδομάδα».Η Γκέιχαρτ εξήγησε ότι η ίδια και τα παιδιά τους δεν είχαν φανταστεί ποτέ πως ο ηθοποιός θα πέθαινε τον Φεβρουάριο. Μάλιστα, όταν έφευγε για το νοσοκομείο, θεωρούσε δεδομένο ότι θα επέστρεφε στο σπίτι.«Δεν είχα ιδέα ότι αυτό ήταν το τέλος, ότι εκείνη η εβδομάδα θα ήταν η τελευταία μας εβδομάδα μαζί. Ούτε οι κόρες μου το γνώριζαν. Χρειάστηκαν μερικές ημέρες για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα αυτής της τελευταίας εισαγωγής στο νοσοκομείο. Την τρίτη ημέρα στο νοσοκομείο όλα άλλαξαν», περιέγραψε στη συνέχεια.Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι η κατάσταση άρχισε να αλλάζει δραματικά την τρίτη ημέρα της νοσηλείας του Ντέιν. «Όλα άλλαξαν», ανέφερε, εξηγώντας ότι διαφοροποιήθηκε ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο τους μιλούσαν οι γιατροί, αλλά και οι πληροφορίες που τους έδιναν για την υγεία του.«Εκείνος είχε πλήρη επίγνωση ότι τα πράγματα άλλαζαν και εξακολουθούσε να επικοινωνεί μαζί μας. Όχι πολύ καλά λεκτικά, αλλά εγώ μπορούσα να τον καταλάβω τις περισσότερες φορές. Το ίδιο και τα παιδιά, όπως και οι πιο στενοί του φίλοι», πρόσθεσε.Σύμφωνα με την Γκέιχαρτ, ο ηθοποιός είχε συνειδητοποιήσει ότι πλησίαζε το τέλος της ζωής του. «Ήξερε ότι πέθαινε και προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, καθώς εξελίσσονταν τα πράγματα», υποστήριξε.Η ίδια περιέγραψε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όταν ο Ντέιν αποφάσισε να πάρει ο ίδιος ορισμένες αποφάσεις για το τέλος της ζωής του. «Θυμάμαι τη στιγμή που ο Έρικ αποφάσισε να κάνει κάποιες επιλογές, και τις έκανε. Είχε τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο θα έφευγε».Η Γκέιχαρτ αποκάλυψε ότι εκείνη και οι δύο κόρες τους παρέμειναν συνεχώς στο πλευρό του ηθοποιού κατά τις τελευταίες ημέρες του. Προσπάθησαν μάλιστα να μετατρέψουν το δωμάτιο του νοσοκομείου σε έναν όσο το δυνατόν πιο ζεστό και οικείο χώρο. «Είχαμε σχεδόν κατασκηνώσει εκεί μαζί του».Όπως περιέγραψε, έφεραν κεριά που λειτουργούσαν με μπαταρίες, έβαζαν να ακούγεται η αγαπημένη του μουσική και «προσπαθούσαμε να κάνουμε το δωμάτιο του νοσοκομείου όσο πιο όμορφο γινόταν».Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και ο Έρικ Ντέιν παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν δύο κόρες. Το 2018 κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου, ωστόσο τον Μάρτιο του 2025 η ηθοποιός ζήτησε την απόσυρσή της, με τη συμφωνία και των δύο πλευρών.

Τον επόμενο μήνα, ο Ντέιν ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. «Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το νέο κεφάλαιο», είχε δηλώσει τότε.



Μιλώντας στην εκπομπή «Today», η Γκέιχαρτ αναφέρθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ασθενών με ALS, καθώς η εξέλιξη της νόσου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. «Πολλοί άνθρωποι λένε: "Τουλάχιστον ξέρατε και είχατε τη δυνατότητα να κάνετε εκείνες τις τελευταίες συζητήσεις". Αλλά δεν ξέραμε, γιατί δεν υπάρχει κανένας οδηγός. Κανείς δεν μπορεί να σου πει πώς θα είναι αυτή η διαδρομή, επειδή είναι τόσο διαφορετική για κάθε ασθενή».



Η ίδια υπογράμμισε και την οδυνηρή αντίθεση ανάμεσα στη διαύγεια του μυαλού του Ντέιν και τη σταδιακή απώλεια των σωματικών του δυνάμεων. «Πνευματικά γινόταν ολοένα και πιο ζωντανός, αλλά έχανε όλες τις σωματικές του ικανότητες. Και για τα κορίτσια ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να το παρακολουθούν. Συνολικά, όμως, όλα μοιάζουν θολά στη μνήμη μου, επειδή ήταν μια συντριπτική εμπειρία», κατέληξε.