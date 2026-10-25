Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ταξίδεψαν στη Ζυρίχη, δείτε εικόνες
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ταξίδεψαν στη Ζυρίχη, δείτε εικόνες
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή τους
Ένα ταξίδι στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στη Ζυρίχη της Ελβετίας πραγματοποίησαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Όπως φάνηκε από το υλικό που ανάρτησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, το ζευγάρι επισκέφτηκε γνωστή σοκολατοβιομηχανία, όπου δοκίμασε τις δυνάμεις του στη ζαχαροπλαστική. Στο φωτογραφικό άλμπουμ ξεχώρισε επίσης ένα κοινό στιγμιότυπο των δύο ηθοποιών μέσα σε τελεφερίκ, με το καταπράσινο τοπίο να διακρίνεται στο βάθος. «Πανέμορφη Ζυρίχη», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τo υλικό που δημοσίευσε
Όπως φάνηκε από το υλικό που ανάρτησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, το ζευγάρι επισκέφτηκε γνωστή σοκολατοβιομηχανία, όπου δοκίμασε τις δυνάμεις του στη ζαχαροπλαστική. Στο φωτογραφικό άλμπουμ ξεχώρισε επίσης ένα κοινό στιγμιότυπο των δύο ηθοποιών μέσα σε τελεφερίκ, με το καταπράσινο τοπίο να διακρίνεται στο βάθος. «Πανέμορφη Ζυρίχη», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τo υλικό που δημοσίευσε
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