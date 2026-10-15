Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκλεισε τα 47: Ο Γιώργος Γεροντιδάκης της ευχήθηκε με μία φωτογραφία
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκλεισε τα 47: Ο Γιώργος Γεροντιδάκης της ευχήθηκε με μία φωτογραφία
Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Τα 47 έκλεισε η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης της ευχήθηκε δημόσια με μία φωτογραφία.
Ο ηθοποιός, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στα stories του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί, δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
«Χρόνια πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η εορτάζουσα αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο προφίλ της, απαντώντας στον σύντροφό της με ένα emoji ενός κομματιού από παζλ και μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μίλησε αναλυτικά για τη σχέση τους, αποθεώνοντας την ηθοποιό.
Όπως είπε αρχικά: «Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας του εαυτού της. Και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές ταλαντούχα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, χορεύει εξαιρετικά. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή να συζητάμε για τα επαγγελματικά. Το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έμαθα με τα χρόνια είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι».
Αναφερόμενος στην καθημερινότητά τους, στην οποία περιλαμβάνεται η γυμναστική, ο ηθοποιός σχολίασε ότι δεν αθλούνται μαζί: «Καλά είμαστε με την Ντορέττα. Να είμαστε καλά όλοι μας. Δεν την αφήνω να κερδίζει στο μακροβούτι, είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική με την καλή έννοια, ο αθλητισμός είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάμε μαζί γυμναστήριο, δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του αλλουνού και έτσι είναι και το φυσιολογικό, αλλά προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, οπότε κερδίζει με την αξία της».
Στη συνέχεια, μίλησε για τα κομμάτια της σχέσης τους τα οποία επέλεξαν να προβάλλουν στα social media σταδιακά: «Μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι για τη σχέση μας. Μα αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι όχι τεράστιο ψέμα, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις κρυφτεί. Δηλαδή, όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι σαν σπάργανα. Είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις. Που και τώρα το ζεις, αλλά η εξωστρέφεια που λες, άμα παρατηρήσεις ας πούμε προφίλ, γιατί ζούμε κι εμείς με ένα κινητό στο χέρι, ανθρώπων και φίλων μου κυρίως, οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε γνωστοί γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και μια φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές».
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, τέλος, αναφέρθηκε στα στοιχεία που θεωρεί ότι τους έφεραν κοντά: «Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Ταιριάξαμε εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης, του τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουν πολύ πιο επιθετικός σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης. Γελάμε πάρα πολύ», είπε.
Ο ηθοποιός, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στα stories του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί, δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
«Χρόνια πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η εορτάζουσα αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο προφίλ της, απαντώντας στον σύντροφό της με ένα emoji ενός κομματιού από παζλ και μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μίλησε αναλυτικά για τη σχέση τους, αποθεώνοντας την ηθοποιό.
Όπως είπε αρχικά: «Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας του εαυτού της. Και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές ταλαντούχα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, χορεύει εξαιρετικά. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή να συζητάμε για τα επαγγελματικά. Το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έμαθα με τα χρόνια είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι».
Αναφερόμενος στην καθημερινότητά τους, στην οποία περιλαμβάνεται η γυμναστική, ο ηθοποιός σχολίασε ότι δεν αθλούνται μαζί: «Καλά είμαστε με την Ντορέττα. Να είμαστε καλά όλοι μας. Δεν την αφήνω να κερδίζει στο μακροβούτι, είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική με την καλή έννοια, ο αθλητισμός είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάμε μαζί γυμναστήριο, δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του αλλουνού και έτσι είναι και το φυσιολογικό, αλλά προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, οπότε κερδίζει με την αξία της».
Στη συνέχεια, μίλησε για τα κομμάτια της σχέσης τους τα οποία επέλεξαν να προβάλλουν στα social media σταδιακά: «Μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι για τη σχέση μας. Μα αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι όχι τεράστιο ψέμα, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις κρυφτεί. Δηλαδή, όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι σαν σπάργανα. Είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις. Που και τώρα το ζεις, αλλά η εξωστρέφεια που λες, άμα παρατηρήσεις ας πούμε προφίλ, γιατί ζούμε κι εμείς με ένα κινητό στο χέρι, ανθρώπων και φίλων μου κυρίως, οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε γνωστοί γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και μια φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές».
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, τέλος, αναφέρθηκε στα στοιχεία που θεωρεί ότι τους έφεραν κοντά: «Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Ταιριάξαμε εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης, του τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουν πολύ πιο επιθετικός σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης. Γελάμε πάρα πολύ», είπε.
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