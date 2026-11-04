Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Eίναι βασανιστικό να προσπαθώ να μαντέψω τη γνώμη του
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Μαρία Παναγοπούλου Κώστας Χαρδαβέλλας

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Eίναι βασανιστικό να προσπαθώ να μαντέψω τη γνώμη του

Μου λείπει η γνώμη του, εξομολογήθηκε η συγγραφέας και χήρα του αείμνηστου δημοσιογράφου

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Eίναι βασανιστικό να προσπαθώ να μαντέψω τη γνώμη του
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Με αφορμή το νέο της βιβλίο, η Μαρία Παναγοπούλου μίλησε για την απουσία του Κώστα Χαρδαβέλλα, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος γνώριζε πάντα τις ιστορίες που έγραφε και συζητούσε μαζί της πριν από την έκδοσή τους. Όπως εξομολογήθηκε, είναι η πρώτη φορά που επιλέγει μόνη της τον τίτλο ενός βιβλίου, ενώ της λείπει βασανιστικά η γνώμη του, την οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να μαντέψει, κάνοντας νοερούς διαλόγους μαζί του.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Μαρία Παναγοπούλου εξομολογήθηκε: «Τα βιβλία μου τα διάβαζε τυπωμένα, όμως συζητούσα τις ιστορίες μαζί του. Δηλαδή ήξερε πάντα την ιστορία. Εδώ πέρα είναι ο πρώτος τίτλος που επιλέγω μόνη μου. Μου λείπε η γνώμη του στα πάντα και είναι βασανιστικό να προσπαθώ ακόμα και τώρα να προσπαθώ να τη μαντέψω. Κάνω διάλογο με τον εαυτό μου, να μην πάω εκεί που με βολεύει».

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Η δημοσιογράφος και συγγραφέας εξήγησε ότι η γνώμη του Κώστα Χαρδαβέλλα ήταν πάντα σημαντική για εκείνη, χωρίς ωστόσο να αισθάνεται ότι εκείνος αναλάμβανε το βάρος των αποφάσεών της. Όπως ανέφερε, δεν ήθελε οι άνθρωποι γύρω του να στηρίζονται πάνω του σαν σε «δεκανίκι», αλλά τους ενθάρρυνε να στέκονται στα δικά τους πόδια.

«Δεν ένιωθα ποτέ ότι μου παίρνει κάποιο βάρος, αλλά είχα τη γνώμη του. Δεν ένιωθα ποτέ ότι είχα την ασφάλεια γιατί ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να νιώθουν οι άλλοι ασφαλείς, ότι τον χρησιμοποιούν ως δεκανίκι», είπε κλείνοντας.
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